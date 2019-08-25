親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
特勤私菸案偵辦
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

酒駕衝撞環保志工釀3死悲劇 法院裁定收押了

2019-08-25 00:20聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園26歲朱姓男子自稱送貨疲累，昨清晨6點多行經蘆竹區上竹路段竟邊開貨車邊喝維士比，結果高速過彎失控撞上正在打掃的環保志工隊及路人，一共造成3死3傷悲劇，朱警訊時初步坦承酒駕，但對於肇事原因僅肯交代「過彎失控打滑」；檢方複訊後以朱嫌疑重大，有逃亡之虞，晚間9點多以公共危險中酒駕致人於死，以及過失致死等罪嫌等向法院聲押，桃園地院昨深夜開羈押庭，認定朱有逃亡之虞，裁定收押但未禁見。

朱男酒駕撞死3人，桃園地院依酒駕致人於死、過失致死等罪嫌裁定收押，但未禁見。記者...
朱男酒駕撞死3人，桃園地院依酒駕致人於死、過失致死等罪嫌裁定收押，但未禁見。記者曾健祐／翻攝
分享

酒駕

相關新聞

不爽室友煮泡麵持電鍋狂毆 男還盼用過失傷害判輕點

2019-08-24 21:16

與同袍合不來 陸軍二兵翻牆逃離營區判3月

2019-08-24 18:03

環保志工被酒駕男撞死 鄭文燦譴責「應該是茫了」

2019-08-24 17:29

他們抓漏控「鄰居害的」 技師：應該是結露反潮...

2019-08-24 16:50

背包包站超商前就是車手？桃園警非法搜索法院判無罪

2019-08-24 15:51

V領蕾絲白洋裝賊偷電瓶 肌肉男辯「不是我」

2019-08-24 15:35

環保志工被酒駕送貨工撞死 家屬：貨車公司也要負責

2019-08-24 14:12

影／台南沿海地區缺工 8名逃逸移工高調開趴太吵被逮

2019-08-24 11:53

環保志工掃街竟被酒駕男撞傷亡 意外險最高賠300萬元

2019-08-24 10:42

根本來不及閃！環保志工假日出勤 慘遭酒駕男撞斃

2019-08-24 10:25

徐耀昌涉棄土案纏訟19年 二審逆轉無罪

2019-08-24 00:18

遭控掏空百億 辜仲諒等中信人全無罪

2019-08-24 00:17

富少隧道超速釀2死 檢改訴重罪

2019-08-24 00:15

六輕氣爆案 起訴廠長等7人

2019-08-24 00:15

逆子砍母頭丟出 檢斥沒掉1滴淚

2019-08-24 00:13

海陸上兵遭誤殺案 糾眾打死黃男主嫌遭判14年

2019-08-23 22:56

83歲弟打傷85歲兄重殘智力退化 還稱：是高齡自然現象

2019-08-15 17:19

重機超跑跑山聖地 監理站警方攜手取締北宜違規改裝車

2019-08-13 16:26

中科院證實發生丙烷氣爆 兩人受傷無生命危險

2019-07-30 17:42

莽夫疑妻外遇 揪眾抓小王到岳父家動私刑吃官司

2019-07-28 09:39

和傳播女一夜2次挨告性侵 檢：車上女上男下有難度

2019-07-25 11:01

燦坤女店員A走143萬尾款 還夾帶貨品私自變賣

2019-07-24 10:29

女子嗆內湖捷運站「準備殺人」 警方：主動介入調查

2019-07-22 11:48

調查局說明懲處顏正義轉傳蘇揆影片案

2019-07-17 20:17
看更多

熱門文章

颱風天仍上山賞花 3車14人遇水阻路受困獲救

2019-08-24 12:55

拿老公「開房發票」找偵探 調查結果讓眾人噴飯

2019-08-24 10:22

警官送給女兒的18歲生日大禮物 竟是「不再流浪了」

2019-08-24 16:18

爸要她原諒酒駕犯今反遭酒駕撞死 女兒淚訴：好諷刺！

2019-08-24 21:22

根本來不及閃！環保志工假日出勤 慘遭酒駕男撞斃

2019-08-24 10:25

大樓頂樓鴿舍火災 火勢猛烈吞沒鴿舍

2019-08-24 19:21

她停車發現地上躺著證件照 驚見「熟面孔」哭笑不得

2019-08-24 10:37

桃園蘆竹今晨重大車禍 環保志工遭撞3人無生命跡象

2019-08-24 09:43

環保志工掃街竟被酒駕男撞傷亡 意外險最高賠300萬元

2019-08-24 10:42

涉酒駕撞死環保志工 送貨工不發一語低頭致歉

2019-08-24 12:06

影／酒測值1.37醉女撞飛機車、計程車5傷 驚悚影片曝光

2019-08-24 12:10

影／少年不滿被戴綠帽 前任糾眾砍傷現任男友斷指

2019-08-24 10:13

影／求復合被諷「玻璃心」 男負氣持刀談判反被劃傷

2019-08-24 11:09

酒駕釀環保志工3死 目擊者餘悸猶存：現場血肉模糊

2019-08-24 12:52

深夜改裝車噪音擾民 警方稽查還住戶安寧

2019-08-24 14:22

環保志工被酒駕男撞死 鄭文燦譴責「應該是茫了」

2019-08-24 17:29

環保志工被酒駕送貨工撞死 家屬：貨車公司也要負責

2019-08-24 14:12

正妹女警官勇奪3金牌 世界警消運動會大放異采

2019-08-24 13:37

影／台南沿海地區缺工 8名逃逸移工高調開趴太吵被逮

2019-08-24 11:53

背包包站超商前就是車手？桃園警非法搜索法院判無罪

2019-08-24 15:51

七旬老翁持刀殺久病妻再輕生 兒媳驚嚇報警

2019-08-24 12:38

正義魔人？重機騎士自稱休假警察 危險攔車抓違規

2019-08-24 11:31

白鹿颱風來襲 醉漢竟跳海游泳橫渡高雄港嘴

2019-08-24 12:20

與同袍合不來 陸軍二兵翻牆逃離營區判3月

2019-08-24 18:03

中市豐原藥局 藥師夫婦頸部刀傷倒臥血泊中

2019-08-24 13:53

老翁騎單車離家5公里 警員「代駕」服務到家

2019-08-24 14:15

颱風天老翁身上剩百元求助基隆警 女警溫馨送回瑞濱

2019-08-24 20:17

六張犁網路戰聯隊營區凌晨失火 四人嗆傷受醫

2019-08-24 11:42

他們抓漏控「鄰居害的」 技師：應該是結露反潮...

2019-08-24 16:50

警察宣導片火紅1天9萬點閱 梅林、黑貞德打進年輕人

2019-08-24 09:38

海巡颱風前探視獨居阿嬤 阿嬤卻說希望颱風常來

2019-08-24 13:34

不爽室友煮泡麵持電鍋狂毆 男還盼用過失傷害判輕點

2019-08-24 21:16

七旬嬤愛美外出洗頭忘返家 愛女急得像熱鍋上螞蟻

2019-08-24 18:41

不忍！小狗被闗餓成皮包骨 民眾上網求救狗

2019-08-24 15:30

國防部六張犁營區清晨傳火警　疏散28人釀4輕傷無大礙

2019-08-24 12:35

酒駕撞環保志工釀3死 檢方訊後向法院聲請羈押

2019-08-24 22:00

颱風前追捕非法移工 26越籍男女落網

2019-08-24 13:52

「壞人不抓、抓良民」 醉男酒駕飆罵警 吃刑責又挨罰錢

2019-08-24 13:51

男大生上網援交買點數 正妹沒出現被騙3萬

2019-08-24 22:11

影／逃逸移工自挖逃命密道 監視器、無線電防堵仍被抓

2019-08-24 17:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top