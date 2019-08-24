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警民冒雨合力移除倒塌路樹 居民高呼「揪感心」

2019-08-24 23:09聯合報 記者邵心杰╱即時報導

白鹿颱風下午過境，台南傍晚風雨加劇，台南市警一分局府東派出所長郭仲正傍晚發現裕信路與裕信二街口路樹倒塌，橫阻在道路中間，郭率員下車冒雨管制交通，立即聯絡社區災害救助隊成員駕駛堆高機趕赴現場，與社區居民攜帶電鋸到場，警民10多人在風雨交加中花了一個半鐘頭鋸斷路樹移至路邊，清掃殘枝後排除路障，迅速恢復道路順暢，居民高呼「揪感心 」。

台南市東區傳出多起路樹倒塌擋道災情，第一分局各所警力冒著風雨不斷的在轄區來回巡視，發現路樹倒塌，第一時間即拉起封鎖線警戒，通報相關單位協助，盡速排除交通受阻礙情形。

其中，府東派出所長郭仲正於傍晚6時許巡視轄區災情時，發現裕信路與裕信二街口有路樹倒塌，橫阻在道路中間。當時風雨交加且夜間燈光昏暗，他擔心過往人車遭受危害，立即率員下車管制該道路通行。但因該樹木甚為巨大，無法以人力移動至路旁，且當時尚有多處樹倒災情，市府相關單位無法立即到場排除。

他說，因分局事前均要求各所平時建立轄內災害救助隊專長處理人員聯繫名冊，立即依該名冊聯絡虎尾寮救援隊長黃英慈、警友陳志成駕駛堆高機前來，同時，文聖里長鄭林勝時、社區發展協會戴崇熙夫妻等攜帶電鋸，與附近居民10多人趕赴現場協助。

警民共同協助鋸斷路樹移至路邊，清掃殘枝後排除路障，迅速恢復道路順暢，確保行車安全。社區居民看在眼裡，感動在心裡，高呼「揪感心」。

警民10多人在風雨交加中花了一個半鐘頭鋸斷路樹移至路邊，清掃殘枝後排除路障，居民...
警民10多人在風雨交加中花了一個半鐘頭鋸斷路樹移至路邊，清掃殘枝後排除路障，居民高呼「揪感心 」。記者邵心杰／翻攝
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市警一分局府東派出所長郭仲正發現裕信路與裕信二街口路樹倒塌，橫阻在道路中間，立即...
市警一分局府東派出所長郭仲正發現裕信路與裕信二街口路樹倒塌，橫阻在道路中間，立即聯絡社區災害救助隊等成員到場協助，警民合力排除路障。記者邵心杰／翻攝
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台南市東區虎尾寮救援隊長黃英慈、警友陳志成駕駛堆高機前來協助，迅速將路樹移至路旁...
台南市東區虎尾寮救援隊長黃英慈、警友陳志成駕駛堆高機前來協助，迅速將路樹移至路旁。記者邵心杰／翻攝
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