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不爽室友煮泡麵持電鍋狂毆 男還盼用過失傷害判輕點

2019-08-24 21:16聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

陳姓男子、黃姓男子兩人是室友，去年陳男在睡覺，黃男在煮泡麵，陳認為黃吵到自己，口角後持電鍋毆打黃，被檢察官依傷害罪起訴；陳不服，強調無傷害意圖，頂多是過失傷害，但被法官反駁「電鍋打到人會受重傷，是一般常識」，不採信陳說詞，判他拘役50天，得易科罰金，可上訴。

據了解，因陳男是去年犯案，犯案當時的傷害罪條文中，若被害人未達重傷，犯嫌最重刑期有3年；過失傷害罪中，若被害人未達重傷，犯嫌最多被判半年刑期。

判決書指出，陳男、黃男兩人是保全，同住一間宿舍，去年1月2日上午7時許，陳下班回宿舍睡覺，此時黃在煮泡麵，也開著燈，因有發出聲響，陳認為黃打擾到自己睡眠。

陳忍了4小時，最後忍不住與黃發生爭執，氣憤下持小電鍋毆打黃頭部，導致黃右眉受傷，右眼眶骨骨折；經舍監報警，立刻將黃送急診治療。

檢方偵結，將陳依傷害罪嫌起訴；但陳庭中辯稱跟黃男是互毆，頂多犯了過失傷害，並沒有傷害意圖。

陳說，黃當時在吃飯，唸他一下他頂嘴，「根本就是要吵我」，隨後黃竟拿電鍋水潑自己，還嗆「不然你是要怎樣？」才拿電鍋往黃頭部打去。

士林地方法院法官指出，電鍋是金屬材質，一般人被電鍋打到會受傷，這是一般常識；陳狡辯是過失傷害，並不合理。

法官勘驗黃的診斷證明書及病歷資料，以及陳偵訊時、審理時所稱，認為陳犯案證據確實。

法官審酌，陳是心智成熟的成年人，卻未管控好情緒，一時失控打人，且未與被害人在賠償金上和解，判陳拘役50天，得易科罰金，以1000元折算1日。

陳姓男子去年不爽室友黃姓男子煮泡麵，吵到自己，竟持電鍋狂毆黃男，被法官判拘役50...
陳姓男子去年不爽室友黃姓男子煮泡麵，吵到自己，竟持電鍋狂毆黃男，被法官判拘役50天。報系資料照
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傷害罪泡麵宿舍

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