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不斷更新／白鹿颱風威脅仍在 台東率先宣布七鄉鎮明停班停課

白鹿來襲前夕 失智嬤暗夜離家迷路 里長群組發動協尋

2019-08-24 17:53聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

輕颱白鹿來勢洶洶，高雄市橋頭區69歲凌姓失智老婦卻在颱風來襲前夕，暗夜無故跑出家門，獨自牽著腳踏車在外遊走，最後在岡山捷運站附近徘徊。員警獲報趕往查看，但凌婦說不清年籍資料，使用人臉辨識系統查詢也未有斬獲，只好求助地方里長。凌婦走失照迅速在橋頭區里長群組傳開，順利讓老婦被家人帶回家。

岡山分局橋頭分駐所今深夜凌晨獲報，橋頭區岡山捷運站附近有一位阿嬤，獨自牽著腳踏車走在路上，擔心人身安全出狀況，隨即派員前往查看。員警到場發現，老婦人有失智現象，且身上完全沒有身分證件，使用人臉辨識系統查詢也未果，只好先將老婦接回派出所稍作休息，再想辦法協尋。

期間，老婦不斷嚷嚷著想回家，情緒越來越難安撫，員警想到將老婦走失照片傳至成員有30餘人的橋頭區里長群組，拜託里長幫忙找人。白樹里長戴寬和靈機一動，將老婦走失資訊放上地方社團「我是橋頭人」。

直到今上午8時許，老婦家人見到臉書走失協尋消息，才急忙趕到橋頭分駐所接人，並頻頻員警致謝。據瞭解，69歲的凌姓老婦與家人同住，深夜趁家人都熟睡時，跑出家門，家人早上起床才發現凌婦不在家，所幸員警、里長發出協尋通知，才能知道老婦下落。

岡山分局提醒，民眾家中若有失智老人，可向社會局申請愛心手鍊，或用油性奇異筆在老人家常穿戴的衣物、帽子、鞋子、錢包上，寫下緊急聯絡人資訊，才能幫不小心迷路的老人家儘速找到回家路。

高雄市橋頭區69歲凌姓失智老婦迷路，警方輪番照顧，卻仍無法找到老婦家人，幸虧里長...
高雄市橋頭區69歲凌姓失智老婦迷路，警方輪番照顧，卻仍無法找到老婦家人，幸虧里長們熱心協尋，才順利幫老婦找到回家路。記者賴郁薇／翻攝
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岡山失智人臉辨識

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