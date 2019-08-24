環保志工被酒駕男撞死 鄭文燦譴責「應該是茫了」

2019-08-24 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市蘆竹區上竹里環保志工隊2名環保志工今天清晨掃街時，遭到涉嫌酒駕的朱姓送貨工開車撞死，市長鄭文燦高度重視，今天下午也親自到桃園市立殯儀館慰問死者家屬，鄭說，肇事者嚴重酒駕，酒測值高達0.64，監視器看得出男子在轉彎之前車輛就偏移車道，之後就撞上路旁車子與人員，他對嚴重酒駕造成意外給予最大譴責，並表示市府會全力協助善後。

車禍造成3人死亡，包含60多歲的謝姓與黃姓女環保志工，以及1名75歲晨運路過的葉姓老翁閃避不及、傷重身亡，環保志工隸屬於桃園市環保局，為重要的基層環境清潔人力，市府環保局一早接獲消息後，局長呂理德、環境清潔稽查大隊長羅文林立刻趕赴醫院探視、關心。

死者大體送往桃園市立殯儀館相驗，2名環保志工死者家屬也都陸續趕赴殯儀館，鄭文燦在今天下午4點多到殯儀館表達慰問之意，蘆竹區市議員劉勝全、郭麗華與張桂綿等人陪同，鄭文燦說，市府針對環保志工投保意外險，因公死亡可獲賠3百萬元，市府會儘速申請辦理，另針對往生者發1人10萬元與傷者1人2萬元慰問金，另也會協助家屬後續求償問題。

鄭文燦說，就蘆竹警分局資料顯示，駕駛人嚴重酒駕，酒測值高達0.64，監視錄影帶看得出轉彎之前車輛就偏移車道，接著連續撞到路邊車子，再波及撞上志工和路人，現場人員因躲避不及造成意外，他看了監視器畫面認為肇事者彎太過了，應該是「茫了」才釀下大禍。