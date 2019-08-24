他們抓漏控「鄰居害的」 技師：應該是結露反潮...

2019-08-24 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市一戶孫姓人家，長年飽受天花板漏水所苦，懷疑是隔壁楊姓鄰居頂樓加蓋浴室、擺放洗衣機所致，提告要求鄰居必須改善，並求償10萬元。然而楊姓鄰居自認已施作防水層，也移置洗衣機，主張並未侵害孫家房屋。橋頭地方法院囑託鑑定技師勘查，排除楊姓鄰居用水不當，鑑定判斷是「結露反潮」導致壁面產生水珠，以此為理由駁回孫家請求。

孫家陳稱，某房間從102年起，縱使天氣晴朗無雨，房內天花板仍不時有水珠滴落，只好用塑膠布承接隨時滴落的水珠，還要擔心漏水可能腐蝕鋼筋、造成屋損，長期下來，精神飽受痛苦；更將漏水元凶指向隔壁楊姓鄰居，懷疑鄰居在屋頂加蓋浴室、擺設洗衣機，卻未施作防水層，多次反應未果後，憤而提告要求鄰居改善。

然而，楊姓鄰居表示，自家浴室並非加蓋在兩戶共壁處，且早有施作防水層，之前接到孫家反映漏水後，也將洗衣機移置到一樓，目前共壁處給水管、排水管都已封閉而無法使用。況且，之前也曾邀孫家人親自來查看，當時並未見到地板潮濕、管線漏水等情事，但孫家天花板仍持續漏水，以此判斷，該戶漏水原因有他。

楊姓鄰居再指，兩戶建物都是40年以上老舊建物，自己在2001年間購入時，就有針對全屋水電重新整理，並著重漏水防水工程，反觀孫家那戶，從未修繕整理。楊再直指，孫家漏水位置上方，正巧是露台，露台上擺有種植花草的盆栽，孫家40年來勤於澆水、未曾間斷，該露台又未設有排水口，懷疑防水層早已失效，澆花用水才會從地板龜裂處往下滲透。

兩造各執一詞，橋頭地方法院聲請囑託高雄市土木技師公會派員鑑定，發現孫家樓板漏水是常態漏水，並非只是早、晚特定時段漏水，經測試楊姓鄰居浴室用水，發現並未造成孫家天花板有常態滲水現象。

幾經勘查，鑑定技師懷疑，孫家樓板滲水原因可能來自「結露」，也就是日夜溫差所導致的反潮現象。