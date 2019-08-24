親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
特勤私菸案偵辦
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

輕颱白鹿1610出海！高屏、台南嚴防短時間強降雨

川普為什麼被習近平逼得抓狂？ 原來是這個原因

台灣男子涉詐騙中國女性 遭日警逮捕

2019-08-24 16:35中央社 東京24日綜合外電報導

日媒報導，台灣籍27歲男子張立宇，涉嫌在日本詐騙50多歲中國籍女性約200萬日圓（約新台幣60萬元）現金，已被東京都警視廳員警以詐欺未遂罪嫌逮捕。

日本TBS電視台報導，張立宇面對警方偵訊坦承犯行。

張立宇疑偽裝成中國駐日本大使館職員，打電話給住在東京都武藏村山市的中國籍女性，用中文跟被害人說「犯罪所得的不法資金已流入妳的戶頭」，意圖詐騙約200萬日圓現金。

犯嫌要求把這筆現金放進JR立川車站內的投幣式置物櫃，被害女性覺得可疑報警處理；待張立宇現身車站時，埋伏在現場的員警以現行犯逮捕。

詐騙京都東京

相關新聞

他們抓漏控「鄰居害的」 技師：應該是結露反潮...

2019-08-24 16:50

背包包站超商前就是車手？桃園警非法搜索法院判無罪

2019-08-24 15:51

V領蕾絲白洋裝賊偷電瓶 肌肉男辯「不是我」

2019-08-24 15:35

環保志工被酒駕送貨工撞死 家屬：貨車公司也要負責

2019-08-24 14:12

影／台南沿海地區缺工 8名逃逸移工高調開趴太吵被逮

2019-08-24 11:53

環保志工掃街竟被酒駕男撞傷亡 意外險最高賠300萬元

2019-08-24 10:42

根本來不及閃！環保志工假日出勤 慘遭酒駕男撞斃

2019-08-24 10:25

徐耀昌涉棄土案纏訟19年 二審逆轉無罪

2019-08-24 00:18

遭控掏空百億 辜仲諒等中信人全無罪

2019-08-24 00:17

富少隧道超速釀2死 檢改訴重罪

2019-08-24 00:15

六輕氣爆案 起訴廠長等7人

2019-08-24 00:15

逆子砍母頭丟出 檢斥沒掉1滴淚

2019-08-24 00:13

海陸上兵遭誤殺案 糾眾打死黃男主嫌遭判14年

2019-08-23 22:56

苗博雅評輔大性侵案 夏林清求償1元二審再敗

2019-08-23 19:00

蘭嶼核廢料爭議台電被要求改善 提告敗訴確定

2019-08-23 18:44

海外掏空案「中信有關」被告全無罪 律師：尊重判決

2019-08-23 16:45

辜仲諒被控海外掏空百億 一審判無罪

2019-08-23 16:08

棄土案二審無罪 徐耀昌：推動苗栗招商引資、觀光王國

2019-08-23 15:52

砍母頭拋下樓出庭仍淡定 檢斥：沒掉一滴眼淚如旁觀者

2019-08-23 15:17

許瑞山涉包庇賭場 更一審無罪

2019-08-23 14:18

棄土遭控圖利 高院判徐耀昌無罪

2019-08-23 14:17

台塑六輕氣爆案 檢方偵結對廠長等7人提起公訴

2019-08-23 13:32

富少超速釀2死檢追訴重罪 律師：他很屁孩但不合理

2019-08-23 13:30

太陽花案又2名北市分局長判無罪 義務律師：遺憾

2019-08-23 13:30

關說人事不成惡意留言 鎮長怒提告

2019-08-23 12:15

富少租藍寶堅尼超速害女友死亡 檢追訴無期徒刑重罪

2019-08-23 12:14

徐耀昌無罪 高院：不肖業者犯行不等於鎮公所圖利

2019-08-23 12:03

自稱韓粉拍景 反被當成是檢舉達人起糾紛

2019-08-23 12:02

83歲弟打傷85歲兄重殘智力退化 還稱：是高齡自然現象

2019-08-15 17:19

重機超跑跑山聖地 監理站警方攜手取締北宜違規改裝車

2019-08-13 16:26

中科院證實發生丙烷氣爆 兩人受傷無生命危險

2019-07-30 17:42

莽夫疑妻外遇 揪眾抓小王到岳父家動私刑吃官司

2019-07-28 09:39

和傳播女一夜2次挨告性侵 檢：車上女上男下有難度

2019-07-25 11:01

燦坤女店員A走143萬尾款 還夾帶貨品私自變賣

2019-07-24 10:29

女子嗆內湖捷運站「準備殺人」 警方：主動介入調查

2019-07-22 11:48

調查局說明懲處顏正義轉傳蘇揆影片案

2019-07-17 20:17
看更多

熱門文章

颱風天仍上山賞花 3車14人遇水阻路受困獲救

2019-08-24 12:55

拿老公「開房發票」找偵探 調查結果讓眾人噴飯

2019-08-24 10:22

根本來不及閃！環保志工假日出勤 慘遭酒駕男撞斃

2019-08-24 10:25

逾期移工變身「蜘蛛人」廢眷舍頂樓搭帳篷度日

2019-08-23 17:24

胖虎約炮3少女還偷拍 再用裸照逼性交被法官重判

2019-08-23 18:56

桃園蘆竹今晨重大車禍 環保志工遭撞3人無生命跡象

2019-08-24 09:43

基隆一輛休旅車失控撞計車程、機車 5人受傷送醫

2019-08-23 22:48

她停車發現地上躺著證件照 驚見「熟面孔」哭笑不得

2019-08-24 10:37

被稱越南郭富城被逮 女性友人為他當場爭風吃醋

2019-08-23 21:40

影／求復合被諷「玻璃心」 男負氣持刀談判反被劃傷

2019-08-24 11:09

私菸案LINE對話曝光「老闆大放送 快去揪菸」

2019-08-24 00:23

女屋主關門阻火勢 救了全家

2019-08-23 23:27

環保志工掃街竟被酒駕男撞傷亡 意外險最高賠300萬元

2019-08-24 10:42

影／酒測值1.37醉女撞飛機車、計程車5傷 驚悚影片曝光

2019-08-24 12:10

影／少年不滿被戴綠帽 前任糾眾砍傷現任男友斷指

2019-08-24 10:13

我國海巡旗飄揚日本富士山頂 連日登山客都鼓掌歡呼

2019-08-23 23:55

頂樓住戶漏水驚見9水塔全在她家樓上 律師：要適當分配

2019-08-23 20:41

早知違法？機邊交貨 吳宗憲憂「出事」卻硬闖

2019-08-24 00:33

除特勤外…總統女隨扈、廚師都上菸榜

2019-08-24 00:47

酒駕釀環保志工3死 目擊者餘悸猶存：現場血肉模糊

2019-08-24 12:52

涉酒駕撞死環保志工 送貨工不發一語低頭致歉

2019-08-24 12:06

警官送給女兒的18歲生日大禮物 竟是「不再流浪了」

2019-08-24 16:18

白鹿來襲工人提前拆鷹架 疑安全帶斷裂7樓墜落摔死

2019-08-23 18:45

新聞眼／偵查設天花板？「切割起訴」誰能服

2019-08-24 00:30

私菸案首波偵結 起訴吳宗憲、邱彰信等13人

2019-08-24 00:42

影／台南沿海地區缺工 8名逃逸移工高調開趴太吵被逮

2019-08-24 11:53

嘉檢查地下匯兌 孫姓女子今到案坦承有經手5億元

2019-08-23 18:19

環保志工被酒駕送貨工撞死 家屬：貨車公司也要負責

2019-08-24 14:12

私菸案北檢臨危受命 邢泰釗組精兵33天迅速結案

2019-08-23 17:35

七旬老翁持刀殺久病妻再輕生 兒媳驚嚇報警

2019-08-24 12:38

正妹女警官勇奪3金牌 世界警消運動會大放異采

2019-08-24 13:37

正義魔人？重機騎士自稱休假警察 危險攔車抓違規

2019-08-24 11:31

颱風來襲海邊浪大 萬里龜吼近海域男浮屍漂上岸

2019-08-23 17:36

白鹿颱風來襲 醉漢竟跳海游泳橫渡高雄港嘴

2019-08-24 12:20

遭控掏空百億 辜仲諒等中信人全無罪

2019-08-24 00:17

北市警局傍晚發布 15名中階警官調動

2019-08-23 18:56

警察宣導片火紅1天9萬點閱 梅林、黑貞德打進年輕人

2019-08-24 09:38

六張犁網路戰聯隊營區凌晨失火 四人嗆傷受醫

2019-08-24 11:42

苗博雅評輔大性侵案 夏林清求償1元二審再敗

2019-08-23 19:00

中市豐原藥局 藥師夫婦頸部刀傷倒臥血泊中

2019-08-24 13:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top