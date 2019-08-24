台灣男子涉詐騙中國女性 遭日警逮捕

2019-08-24 16:35 中央社 東京24日綜合外電報導



日媒報導，台灣籍27歲男子張立宇，涉嫌在日本詐騙50多歲中國籍女性約200萬日圓（約新台幣60萬元）現金，已被東京都警視廳員警以詐欺未遂罪嫌逮捕。

日本TBS電視台報導，張立宇面對警方偵訊坦承犯行。

張立宇疑偽裝成中國駐日本大使館職員，打電話給住在東京都武藏村山市的中國籍女性，用中文跟被害人說「犯罪所得的不法資金已流入妳的戶頭」，意圖詐騙約200萬日圓現金。

犯嫌要求把這筆現金放進JR立川車站內的投幣式置物櫃，被害女性覺得可疑報警處理；待張立宇現身車站時，埋伏在現場的員警以現行犯逮捕。