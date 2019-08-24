背包包站超商前就是車手？桃園警非法搜索法院判無罪

2019-08-24 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園市許姓男子前年7月30日背包包站在超商前，巡邏員警以「詐騙車手都是走路背包包」為由，認為他有嫌疑要求搜索包包，許拒絕和警方拉扯被依妨害公務送辦，許一審簡易庭被判刑拘役40天，上訴二審合議庭，法院以員警未達合理懷疑、盤查程序非法等，撤銷改判許無罪。

檢警調查，許姓男子當天下午5點多因形跡可疑，桃園分局大樹派出所林姓、張姓員警上前盤查，許以強暴方式掙脫、徒手推擠拉扯，造成2人手臂擦傷，依妨害公務罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑，一審簡易庭認為他犯行明確，判處拘役40天，得易科罰金4萬元。

但許不服上訴，堅決否認有妨害公務，辯稱自己雖有和警察肢體接觸，但警察沒有權力拉他的包包。

二審合議庭調查，林姓警員證稱當時和同事巡邏經過超商，因為詐騙車手曾在那提領現金，那是他們巡邏熱點，加上辦案經驗認為「車手都是走路背著包包居多」，看到許背著包包出現在附近，就認定他有嫌疑上前盤查。

法院考量，根據經驗法則許「背著包包在超商附近」，顯然未達具有合理懷疑他是車手犯罪程度，且勘驗警方秘錄器發現，員警一下車就問許「有帶證件嗎，超商周遭加強巡邏」，許告知身分證字號後，警方再問他毒品前科，並質疑身上有違禁物等？

法院認為，員警下車後要求許提供身分證字號，僅說明超商是加強巡邏地點，未明示有何看身分證的必要，更也未查證許是否為車手，反而是著重在他的毒品前科盤查，可認定警方當時與警察職權行使法情狀不符，盤查程序已非合法。