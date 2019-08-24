V領蕾絲白洋裝賊偷電瓶 肌肉男辯「不是我」

2019-08-24 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市劉姓男子慣喬裝行竊，去年10月3日又身穿V領蕾絲白洋裝，拆卸某空地上的汽車電瓶。警方循線追查到劉男，並在他住處屋內搜出一件蕾絲洋裝，劉卻仍推託「衣服不是我的」。但檢、審仔細勘驗監視畫面，發現嫌犯穿的洋裝尺寸過小，緊勒壯碩身體，作案人身形與劉男雷同，一眼識破劉男犯行，依竊盜累犯判處有期徒刑4月，得易科罰金。

劉男當時意圖作案，身穿白色連身洋裝行竊，見有輛汽車停放在空地，且車門未鎖，就直接將引擎蓋打開，拆卸車內電瓶，得手後隨即騎車逃逸，但行竊身影仍被現場監視器拍下。警方獲報循線追查，找上劉男住處，並在他家中搜出一件疑似嫌犯所穿的白色連身洋裝，包括蕾絲、縷空細節都極為相似，懷疑劉男涉案。

劉男矢口否認竊盜，指稱警察沒有當場逮到人，就算在他家中搜到女裝，「也不能證明是我犯案」，辯稱該些洋裝是女友的，「我根本穿不下那些女裝」。劉又自稱案發當時自己在跑遊覽車，卻又舉不出事證證明自己行蹤。

檢、審調查發現，劉男曾在5年前，兩度喬裝女性騎車在左營區偷電瓶，有判決紀錄在案，而此案與前案無論地緣關係、作案手法都極度雷同，再加上劉男無法證明行蹤，又在他家中搜出與嫌犯所穿類似的白洋裝、藍色安全帽，比對監視器畫面也發現，嫌犯是男姓身材、有肌肉，其壯碩身材被縷空蕾絲洋裝緊勒到有勒痕。

劉男兒子也到案證稱，父親從未提過有交女朋友，家中也從未見過有女性衣物。