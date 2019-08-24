環保志工掃街竟被酒駕男撞傷亡 意外險最高賠300萬元

2019-08-24 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市蘆竹區上竹里今天凌晨發生重大車禍，上竹里多名環保志工在里內清掃，未料26歲朱姓男子疑似酒駕失控，先撞擊路邊車輛並波及一旁的環保志工與路人，造成環保志工2死2傷，1名路人命危送醫急救，市府環保局長呂理德獲悉消息到場關心，他譴責酒駕害命，市府替全市3.5萬名環保志工都有投保意外險，最高可獲賠300萬元，將協助家屬後續事宜。

呂理德也說，市長鄭文燦也相當重視此事，與他保持緊密聯繫，指示環保局要協助家屬處理後續事宜，目前據悉，4名遭撞傷的環保志工已有2人確定往生，另2名環保志工受到輕傷已經出院，由於事發突然，死者親友仍在尋覓葬儀業者，鄭文燦今天也將親自到殯儀館慰問。

環保局指出，桃園市環保志工人數達3萬5千名、485隊，數量全國之冠，協助環保局多項環境清潔工作，是相當重要的基層志工人力，針對環保志工，市府環保局每月發給志工隊1萬元經費，可添購執勤背心、清掃工具等裝備，另也針對每名環保志工投保意外險，若因公傷亡最高可理賠300萬元，此次發生環保志工近年來最重大意外，市府正積極協助後續處理。

此車禍發生在今天凌晨6點41分，地點在蘆竹區大竹路上，涉嫌酒駕的朱姓男子開著1輛小貨車載著女性友人，行經大彎道時突然失控，先是撞擊路邊車輛，再波及一旁上竹里的多名正在清掃街道的環保志工、路人，駕駛小貨車的朱姓男子沒事，女性乘客友人送傷送醫，另造成5名環保志工與路人無辜受傷，已有2名環保志工傷重不治。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康