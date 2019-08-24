根本來不及閃！環保志工假日出勤 慘遭酒駕男撞斃

2019-08-24 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園26歲朱姓男子今晨酒駕開著1輛小貨車，行經蘆竹區中興路段在大彎道失控，先是撞擊路邊車輛，再波及一旁上竹里的多名正在清掃街道的環保志工、路人，一共造成3人失去生命跡象，警方初步對朱酒測值為每公升0.64毫克，由於朱也受傷由警方戒護送醫，全案將朝公共危險罪嫌偵辦。

警方調查，朱男（26歲）早上開著1輛小貨車，右前座載著1名16歲女性友人行經蘆竹中興路，在過彎時疑似未注意整輛車失控，先是撞擊路邊2輛自小客車、1輛休旅車後，再波及到正在清掃的上竹里環保志工隊，一共造成6人受傷，其中3人失去呼吸心跳、3人輕重傷。

警方說，由於朱也有受傷，目前由轄區同仁戒護送醫治療，詳細肇事原因等有待釐清。

消防指出，獲報到場發現3名環保志工包括謝女（年齡待查）、黃女（61歲）失去生命跡象，而李男（62歲）、林女（62歲）多處擦傷意識清楚，另有名路人葉男（75歲）也失去生命跡象，6人分別送往各間醫院搶救。

上竹里長說，環保志工隊已經成立多年，成員大多是里內已經退休，而且對社區熱心服務的里民，括謝姓、黃姓婦人都是老鄰居，大家相處融洽一起加入志工隊去受訓；他還說，10幾年來志工隊出勤都很平安，從來沒發生過意外，一早傳出噩耗令大家都很不解，認為肇事者一定得負完全責任。

他指出，志工隊每月第二、第四的周末都會定期清掃街道，他也提醒隊員都要穿上反光背心，盡量靠馬路邊清掃注意安全，今天早上他太太負責帶隊，在靠近池塘公園附近突然1輛貨車衝過來，大家根本來不及閃。

自己接到電話立刻趕赴現場，發現謝女、黃女倒地叫都叫不醒，大腿甚至血肉模糊傷勢嚴重，妻子也被擦撞受傷送醫，他也分頭慰問傷者家屬，協助處理相關事宜。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康