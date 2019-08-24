防堵外來人口非法工作 移民署金門擴大查察

2019-08-24 10:04 中央社 金門縣24日電



移民署南區事務大隊金門縣專勤隊今天表示，執行「全國聯合查察專案」，最近到金城鎮多處建築工地查察，逐一清查工地人員身分，並向業者宣導，防堵外來人口非法工作。

金門縣專勤隊隊長涂順福表示，大陸地區人民以小三通申請入境金門旅遊手續簡便，但以旅遊入境金門地區的陸客，依規定不得從事工作行為，民眾也不得聘僱或留用陸客工作，否則將違反兩岸人民關係條例規定，提醒民眾切勿以身試法。

涂順福表示，專勤隊最近結合金門地區調查、警察、海巡及勞政等單位，動員十餘名人力，到轄內金城鎮多處建築工地查察，逐一清查工地人員身分，並向建築、包商業者宣導不得非法聘僱或留用大陸地區人民或其他外來人口非法工作，確保金門社會治安並保障台灣地區民眾就業機會。

移民署說，依就業服務法規定，不得非法聘僱外國人或指派所聘僱外國人從事許可以外的工作，也不得未經許可變更工作場所，違反者可處新台幣15萬元以上75萬元以下，或3萬元到15萬元罰鍰。

金門專勤隊進一步表示，僱用外來人口從事非法工作者，5年內再次違反更涉及刑責，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金；提醒民眾切勿因一時之便指派外國人非法工作，以免遭受重罰。