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酒醉恐嚇市民專線「我有炸彈」 魯莽男確定吃3月刑

2019-08-24 09:40聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄市陳姓男子去年初乘酒意，透過手機撥打市民專線1999，恫嚇專線接聽員「我已經做炸彈了，我要跟人家同歸於盡」、「4點左右，瑞豐夜市會有炸彈」等語，涉犯恐嚇公眾罪，遭橋頭地方法院判處有期徒刑3月，得易科罰金。但陳男不服判決，辯稱受酒醉等影響，辨識、行為能力低落，請求輕判，合議庭以「明知酒後有影響，卻仍為之」為由，駁回上訴，全案判決確定。

陳姓男子去年1月3日待在住家，隨手用不知情的母親手機，撥打市民專線，直恐嚇「我家有炸彈啦」、「我已經做炸彈了，我要跟人家同歸於盡」、「我現在想不開了啊，我跟你說，4點左右瑞豐夜市那邊會有炸彈」等語。專線接聽員一聽，嚇得趕緊報警。

警方循線追查到陳男，陳到案坦承撥打電話、且有上述言論，再加上有電話錄音檔案譯文、110報案紀錄等事證，檢、審認定他涉犯恐嚇公眾罪。橋頭地方法院認為，陳男恣意向政府機關出言恐嚇，可能造成公眾產生恐慌，實屬不該，且他之前也曾因飲酒犯公共危險案件，此次再度酒後犯恐嚇，簡易庭依法加重其刑，判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

然而，陳男不服再上訴，自稱患有憂鬱症、被害妄想症，「最近都未看醫生，也沒有吃藥」，每天都有喝酒；案發時喝醉酒，且心情不好，希望法官能輕判。

橋頭地方法院簡上庭認為，陳男明知酒後可能造成不良後果，卻採取消極態度面對此事，依法不得以此作為減刑理由。合議庭表示，原審判決量刑處有期徒刑3月，得易科罰金，妥適、無違誤，駁回陳男上訴，全案確定。

高雄市陳姓男子撥打市民專線恐嚇「我有炸彈」，不服遭依恐嚇公眾罪判處有期徒刑3月、...
高雄市陳姓男子撥打市民專線恐嚇「我有炸彈」，不服遭依恐嚇公眾罪判處有期徒刑3月、得易科罰金，上訴仍遭橋頭地方法院駁回，全案確定。示意圖／ingimage
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炸彈恐嚇夜市

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