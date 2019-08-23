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我國海巡旗飄揚日本富士山頂 連日登山客都鼓掌歡呼

2019-08-23 23:55聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

柯羅莎颱風日前侵襲日本後，第一批登上富士山的登山客中，就有我國海巡署官兵勇闖日本第一高峰，還在攻頂後拿出預先準備的海巡署艦隊分署旗幟，讓我國海巡旗在3776公尺的高山上神氣飄揚，連一旁陸續登頂的日本登山客都不禁鼓掌歡呼。

海巡署艦隊分署科員陳冠良，本周一（19日）在家人陪伴下成功登上日本第一高峰－富士山，並拿出預先準備好的海巡署艦隊分署旗幟與富士山頂的劍鋒紀念碑合影留念，並且高喊「我海巡，我驕傲」，連日本當地登山客都為之動容。

陳員表示，路途中、到登頂前，走過了數不清的之字形山路，叫人分不清到底哪裡才是山頂，最後登頂發現紀念碑時，只有一種說不出的喜悅，尤其自己不是專業的登山好手還能爬上3776公尺的高山看到美麗的日出，心情十分激動。

日本第一高峰富士山是位於靜岡縣與山梨縣交界的1座活火山，山頂直徑800公尺的火山口周圍，遍佈8座凸出的山峰，其中最高的一座即為海拔3776公尺高的「劍鋒」，每年的7、8月份是最適合攀登的季節。

雖然利奇馬颱風才剛走，但陳員希望透過自己的行動向所有海巡官兵弟兄致敬，並迎戰即將來襲的白鹿颱風，更要向所有國人傳遞海巡不只住海邊，還能上山，視守護國人安全為己任的理念。

海巡署艦隊分署科員陳冠良攜帶海巡艦隊分署旗，登上日本第一高峰富士山。記者巫鴻瑋／...
海巡署艦隊分署科員陳冠良攜帶海巡艦隊分署旗，登上日本第一高峰富士山。記者巫鴻瑋／翻攝
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海巡署白鹿颱風活火山

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