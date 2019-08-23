基隆一輛休旅車失控撞計車程、機車 5人受傷送醫

2019-08-23 22:48 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市觀海街一處大型社區今天晚間發生一起車禍意外，一名女性駕駛開休旅車，不知何故失控衝撞停在路邊的計程車、機車騎士，當時計程車內有3人，衝撞力道強大，總共有5人受輕傷送醫，肇事責任由市警第二分局調查釐清。

由於車禍地點發生在社區內道路，撞手力道很大，不少住戶都出來查看發生什麼事，八斗子派出所在案發後立即派員警到場處理。一名住戶說，有聽到「碰」的一聲，不知怎麼撞的。