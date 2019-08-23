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苗博雅評輔大性侵案 夏林清求償1元二審再敗

2019-08-23 19:00中央社 台北23日電

夏林清（左圖）、苗博雅。 聯合報系資料照片
夏林清（左圖）、苗博雅。 聯合報系資料照片
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前輔大社科院長夏林清認為台北市議員苗博雅在臉書針對輔大性侵未遂案發表的評論不當，求償1元及要求刊登道歉啟事。夏林清一審敗訴提起上訴，高院今天駁回，仍判夏敗訴。

全案緣於，輔仁大學心理系民國104年間發生學弟企圖性侵酒醉學姊未遂案。

夏林清起訴主張，苗博雅105年9月底在臉書發表影片「十分鐘認真包：哪裡出了包？」指控輔大心理系工作小組，刻意讓證人屈服更改證詞。

夏林清認為，苗博雅的言論是憑空杜撰，並未提出合理依據，求償新台幣1元並要求苗博雅在臉書刊登道歉啟事。

一審台北地方法院認為，苗博雅是就可受公評之事發表善意評論，不負賠償責任，判夏林清敗訴。

夏林清提起上訴，二審台灣高等法院認為，苗博雅根據輔大師生討論會逐字稿，針對輔大成立工作小組調查處理性侵案過程是否合法妥適，或有無妨礙司法審判公正性及串證疑慮提出質疑，屬意見表達，並非以詆毀夏林清名譽為目的。

二審認為，苗博雅對可受公評之事而為善意評論，使用「串證」、「對證人施壓」、「妨礙司法公正」及「偽造變造證據」等語，即使令夏林清感到不快或影響名譽，也難以認定構成不法侵害行為，駁回夏林清上訴，仍可上訴。

夏林清苗博雅

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