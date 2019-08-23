蘭嶼核廢料爭議台電被要求改善 提告敗訴確定

2019-08-23 18:44 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



存放蘭嶼的核廢料已長達30多年，台灣電力公司未按照時程於前年3月選定最終處置場址，遭行政院原能會裁罰1000萬元，台電提告抗罰，最高行政法院裁定駁回確定。圖為蘭嶼核廢料貯存場作業情況。圖／報系資料照片 分享 facebook 存放蘭嶼的核廢料已長達30多年，台灣電力公司未按照時程於前年3月選定最終處置場址，遭行政院原能會依據《低放射性廢棄物最終處置設施場址條例》裁罰1000萬元，並要求啟用集中貯存場、境外存放、返回原核能電廠等應變方案。台電提告抗罰，通知改善函部分，最高行政法院認為屬行政指導而非行政處分，不能提行政爭訟，裁定駁回確定。

存放在蘭嶼30多年的核廢料，引起當地原住民達物雅美族人質疑會破壞生態、影響生活與健康。裁定指出，經濟部指定低放射性廢棄物處置設施選址作業，台電依原能會於2012年5月核定的「低放射性廢棄物最終處置計畫書（修訂二版）」預定2016年3月完成公民投票選出候選場址、實施環境調查及環境影響評估、核定場址及投資計畫等任務。

原能會執行專案檢查後，認為台電未積極執行投入足夠人力且怠於執行公共溝通等行為，對於低放處置設施場址選址作業延宕具因果關係，因此開立違規事項處理表、糾正缺失、要求提出具體改正措施。

台電不服提出申覆，遭駁回後提訴願，機關決定不受理後，提起行政訴訟。北高行審理後，認定原能會發函對台電開立三級違規，性質上僅屬以勸告形式，要求台電遵守法令或執照文件的規制的「行政指導」，而非訴願法或行政訴訟法所謂的「行政處分」。台電對非屬行政處分的函文提起行政爭訟尋求救濟，乃不合法，應予駁回。

案經台電抗告，最高行認為原審裁定無違誤，今駁回抗告確定。另外，行政院原能會依據《低放射性廢棄物最終處置設施場址條例》裁罰台電1000萬元，台電也提告抗罰，北高行認為台電沒違反行政法上義務卻被裁罰，違反行政罰法規定，今年4月11日撤銷原處分，可上訴。