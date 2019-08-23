私菸案北檢臨危受命 邢泰釗組精兵33天迅速結案

2019-08-23 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



國安特勤私菸案由於過度敏感使調查局保密到家，直到立委黃國昌爆料當天晚間9點47分，台北地檢署才接獲報請指揮偵辦，檢察長邢泰釗臨危受命下，迅速召集檢肅黑金專組檢察官，為保全證據直搗總統府侍衛室特勤人員宿舍進行搜索、就訊國安局人員，花費33日即達成首波結案。

北檢收案後，7月29日上午，邢泰釗與襄閱主任檢察官陳佳秀一同前往最高檢察署，向檢察總長江惠民報告案情，江惠民則給予四大指示，下令北檢辦案應迅速、公正、透明及釐清事實。

邢泰釗下令組成專案小組，由忠組主任檢察官陳淑雲擔任召集人，率領主任檢察官王鑫健、陳玉萍及檢察官黃偉、楊冀華、白勝文、王俊棠、林彥均、張靜薰。從案發至偵結，專案小組僅花費33日調查，完成首波起訴。

陳淑雲是司法官訓練所（現改為司法官學院）38期結業，即將於9月調升高檢署。她曾偵辦核四23億元工程弊案，2010年起訴前台電核能火力發電工程處副處長周吉村，收受包商信南建設賄賂600多萬，以限制性招標手法圖利廠商得標。最高法院依職務行為收賄罪，判周8年徒刑、褫奪公權5年定讞。

此外，最高法院法官蕭仰歸幫兒子蕭賢綸關說肇事逃逸案，改判無罪，2010年北檢分案調查高院合議庭有無枉法裁判，她承辦後訪談多位司法官後認為無罪判決是合議庭的自由心證，不能因有不同看法就認定枉法裁判，全案簽結。

王鑫健（41期）曾偵辦知名鮑魚餐廳老闆鍾文智炒作新加坡聯合環境技術公司發行TDR（在台存託憑證）股票、賴素如台北雙子星弊案、馬英九三中案。

在《一日檢察官》亮相過的陳玉萍（41期），曾偵辦過前立委羅福助、前桃園副縣長葉世文，其中林口A7合宜宅案、桃園八德合宜宅案均已判刑定讞，葉世文已在外役監服刑。

新生代黑金組檢察官黃偉（49期），外型高大帥氣挺拔，有張明星臉被同事私下稱為「北檢蔣友柏」，與愛組檢察官王俊棠（48期）同駐廉政署，兩人性格直率、為人親和，但辦起案來絕不手軟。黃偉曾偵辦台鐵爆炸案、中山地政事務所、瑠公農田水利會等多起弊案，王俊棠在緝毒組時期則偵辦過轟動一時的W飯店郭姓小模命案。

協辦檢察官白勝文（48期），外型斯文、氣質冷靜內斂，喜愛日本推理小說的他心思縝密，之前偵辦前法官江國華賣無煙煤案，近期則調查高雄市長韓國瑜控告資深媒體人吳子嘉妨害名譽。楊冀華（44期）是目前檢肅黑金專組最資深的檢察官，曾起訴網紅谷阿莫違反著作權法，辦案風格穩健。