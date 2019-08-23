海外掏空案「中信有關」被告全無罪 律師：尊重判決

2019-08-23 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



台北地院審理中信慈善基金會董事長辜仲諒（圖）被控掏空近百億元案，合議庭今天判決辜仲諒無罪，同案被起訴、與中信集團有關人士也獲判無罪，辜的委任律師之一葉建廷聽判後說「尊重法官判決」。圖／報系資料照片 分享 facebook 台北地院審理中信慈善基金會董事長辜仲諒被控掏空3億美金、台幣近百億元案，合議庭今天判決辜仲諒無罪，同案被起訴、與中信集團有關的張明田、張友琛、吳豐富、張素珠、李聲凱等也獲判無罪，辜的委任律師之一葉建廷聽判後說「尊重法官判決」。

辜仲諒涉及的百億掏空案，是最高檢前特偵組熄燈前的「代表作」，法院以有分部分案情與2006年發生的紅火案重疊等理由，判中信集團有關涉案人士全部無罪，台北地檢署於宣判時，派檢察官聽判，至於是否提上訴，檢方則表示「收判後再研究」。

前特偵組2010年7月接獲檢舉，指辜仲諒將公司資產匯至大陸從事房地產投資，經過6年查辦，鎖定辜仲諒、與中信金有關的陳俊哲、張友琛、吳豐富等人偵辦。

檢方指控，辜仲諒將中信資產層層轉匯，操作13次，計侵占中信金約3億美元、約近台幣百億；辜仲諒另為規劃投資大陸北京市順義區房產，指派下屬實地查訪後，取得公司資產2700萬美元，以17層轉匯假沖銷，掩蓋犯行。

此外，檢方另指控，辜仲諒有億併購台灣人壽保險公司，以國寶集團所有的台北市「亞洲廣場」大樓2樓房產承作擔保放款提供資金，造成國寶集團在2015年行情不佳時，以超越行情的15億6755萬元處分不動產，辜的決策造成中信人壽約1億元損害。