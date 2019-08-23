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辜仲諒被控海外掏空百億 一審判無罪

2019-08-23 16:08聯合報 記者王聖藜╱即時報導

中信慈善基金會董事長辜仲諒。圖／報系資料照片
中信慈善基金會董事長辜仲諒。圖／報系資料照片
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中信慈善基金會董事長辜仲諒被最高檢前特偵組指控掏空3億元美金，違反金控法、證交法，辜仲諒否認犯罪，台北地院今天判他無罪；國寶集團總裁朱國榮與中信掛勾，涉台壽保內線交易、炒作龍邦股票，違反證交法、保險法，朱國榮否認犯罪，法官判他有期徒刑12年4月。全案可上訴。

前特偵組2010年7月接獲檢舉，指辜仲諒將公司資產匯至大陸從事房地產投資，經過6年查辦，鎖定辜仲諒、與中信金有關的陳俊哲、張友琛、吳豐富偵辦；另，金管會2015年10月告發辜仲諒、朱國榮，前特偵組2016年5月偵結全案，起訴範圍有「三大區塊」。

檢方指控，辜仲諒等2004年至2007年以旗下資產公司投資不良債權，利用陳俊哲等擔任公司、CTO公司及相關境內外公司負責人、業務承辦人及銀行帳戶有權簽章人，將中信資產層層轉匯，操作13次，計侵占中信金約3億美元、約近台幣百億。

其中，2005年7月，辜仲諒等人為規劃投資大陸北京市順義區房產，指派下屬實地查訪後，先成立境外公司BelAir，再假借投資境外名義，取得公司資產2700萬美元；2008年7月，投資股權全數移轉到辜仲諒名下，並在同日內以17層轉匯假沖銷，掩蓋犯行。

此外，2013年10月，辜仲諒有億併購台灣人壽保險公司，因台壽保法人股東龍邦國際興業公司市場派大股東朱國榮反對而破局，辜為重啟合併，2014年12月至2015年1月與朱國榮見面化解誤會，達成利益輸送協議，作為朱國榮同意併購案的條件。

辜仲諒以國寶所有的台北市「亞洲廣場」大樓2樓房產承作擔保放款提供資金，使國寶得以資金取得龍邦經營權，以確保合併案進行，金管會核准併購後，辜仲諒利用中信人壽資金買進擔保品，造成國寶集團在2015年行情不佳時，以超越行情的15億6755萬元處分不動產，辜的決策造成中信人壽1億元損害。

第三區塊為朱國榮內線交易台壽保股票，炒作龍邦股票。檢方指控，朱國榮2014年12月到2015年1月與辜仲諒達成併購協議，朱大量買進台壽保、衍生性商品、認購權證，共買進有價證券2萬6105張、計4億8884萬元，再陸續出清，藉此獲利1億8326萬元。

檢方又指控，朱國榮2014年至2016年，於4段期間內，利用辦理股票質押的借款、向丙種金主墊款、來自中信集團的資金，高價買進、低價賣出或相對成交進行炒作、操縱龍邦股價，因此先後獲利約5800萬元。

辜仲諒中信

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