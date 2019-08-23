私菸案首波偵結 少將林國欽加入採購團另案再查

2019-08-23 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



「永和警衛室」內衛主任林國欽也訂購12條免稅菸。記者陳俊智／攝影 分享 facebook 台北地檢署偵辦國安特勤私菸案，查出今年才升少將的「永和警衛室」內衛主任林國欽，也透過少校吳宗憲訂購12條免稅菸，金額8640元，他到案時供稱是要贈送給弟弟，沒有轉售牟利，檢方認定林國欽屬於單純參與買菸者，另案偵辦。

此外，「永和警衛室」外衛主任陳逸夫少將，也透過吳宗憲訂購40條香菸，價格27400百元，檢方認定陳逸夫屬於單純參與買菸者，另案偵辦中。

調查局在7月22日攔獲私菸當天，林國欽及陳逸夫都到場關切調查情形，挑起外界的敏感神經。私菸案爆發後，總統府發佈懲處名單，包括剛升少將的陳逸夫，但並未同步發佈調職處分，留任現職察看意味明顯，讓陳逸夫處境相當尷尬。

檢方指出，總統專機由華航空品處代理組長黃川禎提供免稅菸品價目表給吳宗憲，再由吳發放予總統府侍衛室各單位，並張貼在親友群組，統計各方預購數量達9420條；另方面，華航空品處副總邱彰信裁示「對免稅菸品訂購數量完全不設限」，導致吳1人可以訂購9000多條菸品。

據調查，吳宗憲出訪前先行預估返國當日所需車輛為5台， 除總統府侍衛室自有1輛貨車外，又於出訪前1週，先至總統府交通科洽借2輛總統府公用貨車，總統出訪後，交由張恒嘉再向國安局特勤中心調借2輛貨車。