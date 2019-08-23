棄土案二審無罪 徐耀昌：推動苗栗招商引資、觀光王國

2019-08-23 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣長徐耀昌在1998年任職頭份鎮長時，明知縣府明令頭份鎮垃圾場不得引進外縣市棄土，且要求嚴格控管核發棄土證明，卻違法核發棄土證明給仲介業者，仲介在販售給營建業者牟利1200 多萬元，一審台北地院歷時13年審理，依圖利罪判徐耀昌9年、褫奪公權6年，二審今宣判，徐耀昌無罪。

苗栗縣長徐耀昌今上午原安排兩個公開行程，9點多現身西湖鄉推廣柚子，徐耀昌神情自若大啖柚子，還說西湖的柚子很甜，徐耀昌在上午9點58分離開活動現場，上午10點徐耀昌獲悉無罪後，原本上午11點縣府表揚活動安排秘書長接見，也改爲縣長徐耀昌現身。

由於徐耀昌二審宣判若有罪將停職，引起外界關注，二審宣判無罪，對苗栗立委選情暫時影響不大，徐耀昌如何接下來任期內，持續推動苗栗縣政，克服負債財政問題。徐耀昌說，他一本初衷，讓苗栗脫胎換骨，讓苗栗能更加繁榮，以他過去20幾年的經驗，好好到中央爭取經費，挹注苗栗。

徐耀昌說，兩個大步驟，招商引資「我們已經做到了」，從上屆到今天為止，8千億以上的投資金額，他也希望在地青年好好考慮回鄉工作，孝順父母跟家人聚一起，在地職場工作，相信未來才有積蓄，才能夠達到雙贏政策。

徐耀昌說，第二未來推動觀光，把苗栗18鄉鎮市特色都帶動，吃喝玩樂在苗栗，讓苗栗藉觀光，把整個產業帶動，讓產業升級，這就是未來要做的主軸，更重要的努力到中央爭取前瞻經費，以小博大，用微薄財力爭取更多經費，建設苗栗，好好要求行政團隊加油再加油。

徐耀昌曾當過2屆頭份鎮長、連任4屆立委，當時還大贏對手7萬多票，在選區得票率居全國第一，去年連任苗栗縣長。徐耀昌從政以來深耕地方，勤走基層，問政理性、溫和。去年縣長連任時，徐耀昌曾說過，苗栗縣長選舉是他從政生涯最後一役。