私菸案 華航為績效鼓吹國安局大量訂菸

2019-08-23 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台北地檢署偵辦國安特勤私菸案，今第一階段偵查終結，起訴在押的少校侍衛官吳宗憲、張恒嘉、華航副總邱彰信等13名被告，追查發現為刺激銷量，去年的「同慶之旅」訂購菸品還打9折優惠，且為提高利率優化總統專機訂位代碼，「海洋民主之旅」時還提早向供應商加量，這些邱彰信都完全掌握，實際決策整體銷售政策。

檢方調查，邱彰信接任副總之後，歷經總統出訪專機「同心永固之旅」、「同慶之旅」、「海洋民主之旅」、「自由民主永續之旅」，他坦承知悉總統專機免稅品銷售額以菸品為大宗、空品處代理組長黃川禎私下告訴國安人員數量很大，按往例是「機邊交貨」。

今年4月間，邱彰信轉寄一封標題「轉寄：同心永固2018年2月份平均機上銷售第一名航班（CI 131 CTS—TPE）之機上每班平均銷售成績為USD22128是非常的高…彰信敬呈」

邱辯稱，不知國安人員以何方式將大量菸品載運出機場。檢方指出，邱彰信明知總統專機菸品賣得較好、機邊交貨、同心永固之旅銷售額遠超過平均銷售第一名的航班8倍之多，辯詞不足採信。

檢方指出，邱彰信接任副總後，不僅延續過去作法（久安之旅），更推波助瀾採取開發總統專機「專屬訂位代碼」開放免稅菸品於網路預購、提早向供應商加量進貨，在空品處形成「多多益善」決策方向。

空品處代理組長黃川禎憑藉著邱授意，在此次專機免稅品訂購期間，一邊不斷鼓吹國安局窗口吳宗憲「追加」、「盡量買」、「再找一台車」，另一邊與空品處協理于堯一起在內部排除一切障礙，緊急開放訂購999數量限制，使得吳等人犯行不斷擴大。

檢方認定，吳等人若無華航配合，無法預購及購得驚人數量菸品，因此邱、于女、黃雖不具公務員身分，但仍與具公務員身分的吳等人成立貪汙治罪條例圖利罪之共同正犯。

此外，依目證據顯示，「機邊交貨」模式從2016年3月「久安專案」首開先例。檢察官已偵訊當時負責此事的行政參謀王昭羽，另案偵辦其所涉貪汙治罪條例罪嫌。