親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

亞馬遜森林燒不停！巴西總統「擺爛反擊」國際施壓

私菸案LINE曝光！總統府參謀一句抱怨 讓邱彰信大放送

私菸案 華航為績效鼓吹國安局大量訂菸

2019-08-23 13:54聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

台北地檢署偵辦國安特勤私菸案，今第一階段偵查終結，起訴在押的少校侍衛官吳宗憲、張恒嘉、華航副總邱彰信等13名被告，追查發現為刺激銷量，去年的「同慶之旅」訂購菸品還打9折優惠，且為提高利率優化總統專機訂位代碼，「海洋民主之旅」時還提早向供應商加量，這些邱彰信都完全掌握，實際決策整體銷售政策。

檢方調查，邱彰信接任副總之後，歷經總統出訪專機「同心永固之旅」、「同慶之旅」、「海洋民主之旅」、「自由民主永續之旅」，他坦承知悉總統專機免稅品銷售額以菸品為大宗、空品處代理組長黃川禎私下告訴國安人員數量很大，按往例是「機邊交貨」。

今年4月間，邱彰信轉寄一封標題「轉寄：同心永固2018年2月份平均機上銷售第一名航班（CI 131 CTS—TPE）之機上每班平均銷售成績為USD22128是非常的高…彰信敬呈」

邱辯稱，不知國安人員以何方式將大量菸品載運出機場。檢方指出，邱彰信明知總統專機菸品賣得較好、機邊交貨、同心永固之旅銷售額遠超過平均銷售第一名的航班8倍之多，辯詞不足採信。

檢方指出，邱彰信接任副總後，不僅延續過去作法（久安之旅），更推波助瀾採取開發總統專機「專屬訂位代碼」開放免稅菸品於網路預購、提早向供應商加量進貨，在空品處形成「多多益善」決策方向。

空品處代理組長黃川禎憑藉著邱授意，在此次專機免稅品訂購期間，一邊不斷鼓吹國安局窗口吳宗憲「追加」、「盡量買」、「再找一台車」，另一邊與空品處協理于堯一起在內部排除一切障礙，緊急開放訂購999數量限制，使得吳等人犯行不斷擴大。

檢方認定，吳等人若無華航配合，無法預購及購得驚人數量菸品，因此邱、于女、黃雖不具公務員身分，但仍與具公務員身分的吳等人成立貪汙治罪條例圖利罪之共同正犯。

此外，依目證據顯示，「機邊交貨」模式從2016年3月「久安專案」首開先例。檢察官已偵訊當時負責此事的行政參謀王昭羽，另案偵辦其所涉貪汙治罪條例罪嫌。

專機邱彰國安局

相關新聞

私菸案LINE對話曝光！ 華航主管「老闆說多多益善」

2019-08-23 13:19

富少租藍寶堅尼超速害女友死亡 檢追訴無期徒刑重罪

2019-08-23 12:14

色老闆藉酒性侵女店長 結果自己不勝酒力先醉倒

2019-08-23 13:04

自稱韓粉拍景 反被當成是檢舉達人起糾紛

2019-08-23 12:02

掏空幸福人壽資產 鄧文聰再被判20年

2019-08-23 11:17

九合一大選公投惹紛擾 前中選會主委陳英鈐挨告全簽結

2019-08-22 12:23

金錢糾紛起爭執 男子失控掐死女友判9年

2019-08-22 12:00

台塑六輕氣爆案 檢方偵結對廠長等7人提起公訴

2019-08-23 13:32

富少超速釀2死檢追訴重罪 律師：他很屁孩但不合理

2019-08-23 13:30

太陽花案又2名北市分局長判無罪 義務律師：遺憾

2019-08-23 13:30

關說人事不成惡意留言 鎮長怒提告

2019-08-23 12:15

徐耀昌無罪 高院：不肖業者犯行不等於鎮公所圖利

2019-08-23 12:03

U值媒／什麼才是合情合理合法的班規？

2019-08-23 11:38

棄土案二審判無罪 徐耀昌：百感交集、心中大石頭放下來

2019-08-23 11:20

被債逼到走投無路 男子結夥飛車行搶判1年2月

2019-08-23 11:18

道安會：酒駕死亡人數降兩成 違規件數降近五成

2019-08-23 11:02

苗縣長徐耀昌無罪 律師：司法進步里程碑

2019-08-23 10:59

刑事局主秘許瑞山包賭下台 更一審維持無罪

2019-08-23 10:15

苗縣長徐耀昌涉棄土圖利審19年 高院今判無罪

2019-08-23 10:08

死者為大：那些「穿梭陰陽」的台灣律法

2019-08-23 09:39

桃市議員歐炳辰褫奪公權 郭蔡美英將遞補

2019-08-23 00:27

毒椒鹽削逾億 「台灣第一家」創辦人子女要坐牢

2019-08-23 00:06

合法勸募竟詐財千萬 慈善組織背後是無業人士

2019-08-22 23:15

衣服捲入機具斷頭慘死 公司賠移工家屬170萬元和解

2019-08-22 21:03

涉嫌護航賭場 台北、桃園4警判刑

2019-08-22 20:17

桃市議員貪汙遭判6年定讞將入獄 桃檢啟動防逃機制

2019-08-22 19:18

雲林地檢策略署成功 拍賣會引來激烈競標

2019-08-22 18:34

逾300名藝術家受害 華藝網案今依詐欺罪起訴

2019-08-22 18:20

牡丹前鄉長遭控收賄1922萬 二審再判無罪

2019-08-22 17:13

車速太慢遭按喇叭 男子亮槍辯「打小鳥」判4月

2019-08-22 17:03

無照又超速 3歲女童拋飛釀3死 駕駛過失致死判1年2月

2019-08-22 16:56

賤賣公有土地圖利鋼鐵公司 桃園市議員判刑6年要入獄！

2019-08-22 16:46

人妻欠一屁股債還逃家 老公幫還600萬後休掉她

2019-08-22 16:38

影╱下藥劫九旬婦害命 忘恩男辯：不知人怎會死？

2019-08-22 16:14

涉偽造手術同意書 貴婦奈奈老公、診所醫師遭起訴

2019-08-22 16:11

女家教車禍受傷破相 身心受創求償判賠35萬

2019-08-22 15:33

「台大最狂教授」師生反目 原團隊小編無犯意獲不起訴

2019-08-22 15:32

賣黑心胡椒粉賺逾億 「台灣第一家」子女確定要入獄！

2019-08-22 15:22

萬芳腫瘤權威吳思遠涉詐欺 爆人頭帳戶案外案

2019-08-22 15:17
看更多

熱門文章

賣黑心胡椒粉賺逾億 「台灣第一家」子女確定要入獄！

2019-08-22 15:22

嘉義民雄大士爺廟附近民宅氣爆 至少6人燒燙傷

2019-08-22 19:22

正妹腿上綁這線是啥？ 推文釣出網友大曬周子瑜美腿照

2019-08-22 20:01

撿到正妹iPhone被請吃大餐答謝 開心赴約結局超慘

2019-08-23 10:28

對中正紀念堂蔣公銅像潑紅漆 兩獨派青年獲不起訴

2019-08-22 14:37

賤賣公有土地圖利鋼鐵公司 桃園市議員判刑6年要入獄！

2019-08-22 16:46

心都碎了！桃警取締超速烏龍罰單 註銷改正後仍照罰

2019-08-22 19:26

私菸案第一階段偵結 北檢公布名單

2019-08-23 11:03

不滿送貨員忘收錢還外流地址 她貼文抱怨反遭網友酸

2019-08-23 09:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top