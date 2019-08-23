台塑六輕氣爆案 檢方偵結對廠長等7人提起公訴

2019-08-23 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



台塑麥寮六輕廠區台化芳香烴三廠，今年4月7日因液化石油氣管線破裂，引發氣爆，雖無人傷亡，但鄰近住宅毀損、農漁業受災，雲林地檢署偵查終結，依失火燒燬住宅以外之物罪，對郭姓廠長等7人提起公訴。

被起訴7人分別擔任廠長、製程課長、檢核值班主管、保養人員、值班盤控人員、領班人員、現場巡檢人員，起訴書指出，7人長期疏於檢查管線、保養及維修，導致芳香烴三廠200區去丁烷塔的10吋液化石油氣管線逐漸減薄，才會造成無法承受管內壓力，引發破裂洩漏管內液化石油氣。

檢方指出，氣爆當天上午9時30分許，現場巡檢人員發現管線破裂後通報到郭姓廠長，僅以加強巡視監看破裂情形，媒人進行灑水或立刻執行停止管線運作等預防措施。

當天下午1時55分許，管線洩漏處造成強勁氣流，使廠區散熱風扇與其外殼摩擦產生火花，引爆洩漏在外的液化石油氣而起火燃燒、爆炸，燒燬管線及機器設備。