親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

亞馬遜森林燒不停！巴西總統「擺爛反擊」國際施壓

私菸案LINE曝光！總統府參謀一句抱怨 讓邱彰信大放送

太陽花案又2名北市分局長判無罪 義務律師：遺憾

2019-08-23 13:30聯合報 記者王聖藜╱即時報導

2014年發生的「太陽花」學運，學運分子自立法院轉進行政院，爆驅離濺血風波，其時，奉命赴現場參與驅離任務的台北市警察局大安分局長薛文容、南港分局長楊鴻正，被陳抗民眾義務律師自訴重傷害未遂、傷害及強制罪，台北地院審理，今天判薛、楊無罪。可上訴。

事實上，太陽花驅離事件，另引發多起民告官殺人未遂案，案件數破百；今年7月18日，台北市警察局前局長黃昇勇被訴殺人未遂案，一審黃獲判無罪。

不過，有關前總統馬英九、行政院前院長江宜樺、警政署前署長王卓鈞、台北市警中正一分局前分局長方仰寧等人被訴殺人未遂部分，尚未審查終結，台北地院已排訂下周五下午開庭審理，馬英九將首次因為「太陽花」學運上法庭辯解。

太陽花學運發生在2014年3月18日，學運分子當天先霸占立法院，23日轉進行政院，警方24日凌晨執行驅離任務，爆發警民流血衝突，之後，民告官訴訟不斷。

對於薛文容、楊鴻正今天獲判無罪，義務律師團表示，如果說黃昇勇有不在現場的藉口來脫免責任，但薛文容、楊鴻正則不然，薛與楊都是第一線的指揮官，對員警在各處以警棍、警盾、黑拳、黑腳攻擊和平靜坐的人民，竟然沒有任何作為，卻能獲判無罪，對判決結果表示遺憾。

太陽花學運行政院殺人

相關新聞

私菸案LINE對話曝光！ 華航主管「老闆說多多益善」

2019-08-23 13:19

富少租藍寶堅尼超速害女友死亡 檢追訴無期徒刑重罪

2019-08-23 12:14

色老闆藉酒性侵女店長 結果自己不勝酒力先醉倒

2019-08-23 13:04

自稱韓粉拍景 反被當成是檢舉達人起糾紛

2019-08-23 12:02

掏空幸福人壽資產 鄧文聰再被判20年

2019-08-23 11:17

九合一大選公投惹紛擾 前中選會主委陳英鈐挨告全簽結

2019-08-22 12:23

金錢糾紛起爭執 男子失控掐死女友判9年

2019-08-22 12:00

私菸案 華航為績效鼓吹國安局大量訂菸

2019-08-23 13:54

台塑六輕氣爆案 檢方偵結對廠長等7人提起公訴

2019-08-23 13:32

富少超速釀2死檢追訴重罪 律師：他很屁孩但不合理

2019-08-23 13:30

關說人事不成惡意留言 鎮長怒提告

2019-08-23 12:15

徐耀昌無罪 高院：不肖業者犯行不等於鎮公所圖利

2019-08-23 12:03

U值媒／什麼才是合情合理合法的班規？

2019-08-23 11:38

棄土案二審判無罪 徐耀昌：百感交集、心中大石頭放下來

2019-08-23 11:20

被債逼到走投無路 男子結夥飛車行搶判1年2月

2019-08-23 11:18

道安會：酒駕死亡人數降兩成 違規件數降近五成

2019-08-23 11:02

苗縣長徐耀昌無罪 律師：司法進步里程碑

2019-08-23 10:59

刑事局主秘許瑞山包賭下台 更一審維持無罪

2019-08-23 10:15

苗縣長徐耀昌涉棄土圖利審19年 高院今判無罪

2019-08-23 10:08

死者為大：那些「穿梭陰陽」的台灣律法

2019-08-23 09:39

桃市議員歐炳辰褫奪公權 郭蔡美英將遞補

2019-08-23 00:27

毒椒鹽削逾億 「台灣第一家」創辦人子女要坐牢

2019-08-23 00:06

合法勸募竟詐財千萬 慈善組織背後是無業人士

2019-08-22 23:15

衣服捲入機具斷頭慘死 公司賠移工家屬170萬元和解

2019-08-22 21:03

涉嫌護航賭場 台北、桃園4警判刑

2019-08-22 20:17

桃市議員貪汙遭判6年定讞將入獄 桃檢啟動防逃機制

2019-08-22 19:18

雲林地檢策略署成功 拍賣會引來激烈競標

2019-08-22 18:34

逾300名藝術家受害 華藝網案今依詐欺罪起訴

2019-08-22 18:20

牡丹前鄉長遭控收賄1922萬 二審再判無罪

2019-08-22 17:13

車速太慢遭按喇叭 男子亮槍辯「打小鳥」判4月

2019-08-22 17:03

無照又超速 3歲女童拋飛釀3死 駕駛過失致死判1年2月

2019-08-22 16:56

賤賣公有土地圖利鋼鐵公司 桃園市議員判刑6年要入獄！

2019-08-22 16:46

人妻欠一屁股債還逃家 老公幫還600萬後休掉她

2019-08-22 16:38

影╱下藥劫九旬婦害命 忘恩男辯：不知人怎會死？

2019-08-22 16:14

涉偽造手術同意書 貴婦奈奈老公、診所醫師遭起訴

2019-08-22 16:11

女家教車禍受傷破相 身心受創求償判賠35萬

2019-08-22 15:33

「台大最狂教授」師生反目 原團隊小編無犯意獲不起訴

2019-08-22 15:32

賣黑心胡椒粉賺逾億 「台灣第一家」子女確定要入獄！

2019-08-22 15:22

萬芳腫瘤權威吳思遠涉詐欺 爆人頭帳戶案外案

2019-08-22 15:17
看更多

熱門文章

賣黑心胡椒粉賺逾億 「台灣第一家」子女確定要入獄！

2019-08-22 15:22

嘉義民雄大士爺廟附近民宅氣爆 至少6人燒燙傷

2019-08-22 19:22

正妹腿上綁這線是啥？ 推文釣出網友大曬周子瑜美腿照

2019-08-22 20:01

撿到正妹iPhone被請吃大餐答謝 開心赴約結局超慘

2019-08-23 10:28

對中正紀念堂蔣公銅像潑紅漆 兩獨派青年獲不起訴

2019-08-22 14:37

賤賣公有土地圖利鋼鐵公司 桃園市議員判刑6年要入獄！

2019-08-22 16:46

心都碎了！桃警取締超速烏龍罰單 註銷改正後仍照罰

2019-08-22 19:26

私菸案第一階段偵結 北檢公布名單

2019-08-23 11:03

不滿送貨員忘收錢還外流地址 她貼文抱怨反遭網友酸

2019-08-23 09:54

私菸案 北檢首波起訴國安局吳宗憲、華航邱彰信等13人

2019-08-23 11:02

苗縣長徐耀昌涉棄土圖利審19年 高院今判無罪

2019-08-23 10:08

萬芳腫瘤權威吳思遠涉詐欺 爆人頭帳戶案外案

2019-08-22 15:17

私菸案今偵查終結 擬首波起訴國安局人員

2019-08-23 09:16

私菸案LINE對話曝光！ 華航主管「老闆說多多益善」

2019-08-23 13:19

影／女駕駛驚險超車大甩尾 宛如電影「玩命關頭」上演

2019-08-22 17:07

超速5公里就被拍照開單？警曝真相：我們是無辜的

2019-08-22 19:49

警專生結束實習了 這個分局長用「敵情」教後進保平安

2019-08-22 14:34

他入手30年老公寓「沒壞冷水管該換嗎？」 網友曝自身經驗：大工程

2019-08-22 15:15

恐怖！工作船彰化外海傾斜進水 40名船員甲板待援

2019-08-22 18:23

破損百元鈔銀行換鈔只給50元 真相曝光網友求「另一半」

2019-08-22 20:13

色房東偷拍入浴 外籍女學生：在台灣最恐怖的回憶

2019-08-22 17:36

外送員暴雨中等紅燈 客人滿是感謝卻引發網友論戰

2019-08-22 14:12

被誤會移車遭留紙條大罵 錯字連篇讓網友評：國文老師哭了

2019-08-22 16:15

桃市議員貪汙遭判6年定讞將入獄 桃檢啟動防逃機制

2019-08-22 19:18

毒椒鹽削逾億 「台灣第一家」創辦人子女要坐牢

2019-08-23 00:06

「台大最狂教授」師生反目 原團隊小編無犯意獲不起訴

2019-08-22 15:32

當自己家？婦拿大包垃圾丟超商垃圾桶 顧客看傻眼

2019-08-22 17:57

地下匯兌夫婦 釋放1天又被押

2019-08-23 00:06

合法勸募竟詐財千萬 慈善組織背後是無業人士

2019-08-22 23:15

童沒戴安全帽站機車腳踏板 母單手騎車邊滑手機嚇壞旁人

2019-08-22 21:29

私菸案邱彰信等四人被起訴 華航：痛心與遺憾

2019-08-23 12:16

影╱女子因家暴離家14年 暖警協助找到家祖孫相擁惹鼻酸

2019-08-22 18:54

色老闆藉酒性侵女店長 結果自己不勝酒力先醉倒

2019-08-23 13:04

離岸風電工作船險翻 40人彰化外海驚魂

2019-08-23 00:06

女波麗士處理車禍還幫忙抱小孩 網讚爆：有妳真好

2019-08-23 09:47

找老婆卻溺殺棄屍無辜2人 凶嫌開庭跪地道歉磕破額頭

2019-08-22 14:54

影／嘉義民雄鄉瓦斯行 煮火鍋氣爆6人燒燙傷

2019-08-22 20:24

私菸預購成績斐然 邱彰信傳送「喜極而泣」兔兔貼圖　

2019-08-23 13:35

恐怖情郎要求復合被拒 強暴還將她打的全身是傷

2019-08-22 22:56

京站女員工手掌遭絞肉機捲入 鬆餅店：負起全責

2019-08-22 17:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top