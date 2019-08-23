太陽花案又2名北市分局長判無罪 義務律師：遺憾

2019-08-23 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



2014年發生的「太陽花」學運，學運分子自立法院轉進行政院，爆驅離濺血風波，其時，奉命赴現場參與驅離任務的台北市警察局大安分局長薛文容、南港分局長楊鴻正，被陳抗民眾義務律師自訴重傷害未遂、傷害及強制罪，台北地院審理，今天判薛、楊無罪。可上訴。

事實上，太陽花驅離事件，另引發多起民告官殺人未遂案，案件數破百；今年7月18日，台北市警察局前局長黃昇勇被訴殺人未遂案，一審黃獲判無罪。

不過，有關前總統馬英九、行政院前院長江宜樺、警政署前署長王卓鈞、台北市警中正一分局前分局長方仰寧等人被訴殺人未遂部分，尚未審查終結，台北地院已排訂下周五下午開庭審理，馬英九將首次因為「太陽花」學運上法庭辯解。

太陽花學運發生在2014年3月18日，學運分子當天先霸占立法院，23日轉進行政院，警方24日凌晨執行驅離任務，爆發警民流血衝突，之後，民告官訴訟不斷。

對於薛文容、楊鴻正今天獲判無罪，義務律師團表示，如果說黃昇勇有不在現場的藉口來脫免責任，但薛文容、楊鴻正則不然，薛與楊都是第一線的指揮官，對員警在各處以警棍、警盾、黑拳、黑腳攻擊和平靜坐的人民，竟然沒有任何作為，卻能獲判無罪，對判決結果表示遺憾。