富少超速釀2死檢追訴重罪 律師：他很屁孩但不合理

2019-08-23 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



25歲心靈海集團富少游瀚甯，去年租來藍寶堅尼跑車，在北市自強隧道超速100公里車禍，造成駕駛座劉姓女友及正在施工的張姓男子死亡；檢察官今追加起訴一條無期徒刑或7年以上的重罪，辯護律師劉上銘認為該重罪是以「故意為前提」，而游在空曠隧道裡超速是出於好奇心，與檢察官起訴的法條有差距。

游瀚甯及辯護律師劉上銘開完庭步出法院門口受訪，游非常小聲的再次向社會大眾道歉，接著搭上一台黑色轎車離開；劉上銘停留原地向媒體補充，檢察官引用去年10月下班時段，在北市南京東路發生的車禍案，作為追加起訴依據之一，但當時肇事男子是不顧生命安全飆車，還跑到內側公車道任意變換方向，這跟游的情況不一樣。

劉上銘說，游當時駕車進入自強隧道前，時速比一旁機車還慢，在進入隧道後的超速行為，是臨時起意，其實「很屁孩」，只是好奇車輛性能，很幼稚，也須為幼稚付出代價，但如果與檢查官追加起訴的法條相比，應付出的代價有差距。

有媒體問劉上銘「外傳游與被害人和解金達5000萬」一事，劉上銘說，並無此事，不知從何傳出，因有簽保密條約，不方便對外多談。

游瀚甯本被檢察官依過失致死罪嫌提起公訴，法院第一次開庭時，檢察官就認為有涉犯妨害公眾往來安全罪嫌疑，今天正式指出游涉犯該罪，追加起訴。