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色老闆藉酒性侵女店長 結果自己不勝酒力先醉倒

2019-08-23 13:04聯合報 記者陳俊智╱即時報導

台北一名從事潛水器材買賣的林姓男子，去年5月以談公事為由邀女店長到家中餐敘，席間喝了6罐啤酒，竟亂性侵犯女店長，襲胸強吻又硬拉對方到臥室企圖性侵，但他半途不勝酒力醉倒未得逞；新北地院審理此案，認定林涉犯強制性交未遂罪，今天判刑2年10月。可上訴。

判決指出，林男起先伸手環抱女店長時，對方曾警告「你現在放開，我可以當什麼事情都沒有發生過」，他仍試圖硬上，但因為對方雙手護胸並夾緊雙腳抵抗，加上自己不勝酒力醉倒，才沒有得逞。

法院審理時，林男坦言有抱女店長和索吻，但辯稱當時是女店長同意讓他抱才伸手，而且索吻被拒之後，2人就繼續喝酒聊天，最後是醉倒在沙發上，沒有性侵行為。林男還提出測謊報告，試圖證明自己沒犯錯，但說法和證據均未被法院採信。

法院調查，林男的測謊鑑定是自行委託民間公司完成，該公司並非法院或地檢署所選任、囑託的鑑定單位，因此認定報告不具證據效力。另外，女店長在300多人的LINE群組提及遭受職場嚴重性騷擾情形後，林男也隨即回復自己當下喝多了並道歉，最後認定林男犯行屬實。

法院審酌女店長在案發後身心受創嚴重，必須接受心理治療，且須靠藥物幫助入眠，而林男犯後仍飾詞卸責，因此認定林男惡性非輕不宜輕縱。

台北一名從事潛水器材買賣的林姓男子，去年5月以談公事為由邀女店長到家中餐敘，席間...
台北一名從事潛水器材買賣的林姓男子，去年5月以談公事為由邀女店長到家中餐敘，席間喝了6罐啤酒，竟亂性侵犯女店長，襲胸強吻又硬拉對方到臥室企圖性侵，所幸他半途不勝酒力醉倒未得逞；新北地院今依強制性交未遂罪判他2年10月刑期。本報資料照片
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性侵測謊新北

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