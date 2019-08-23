關說人事不成惡意留言 鎮長怒提告

2019-08-23 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林縣斗南鎮林姓男子，今年8月初到鎮公所為媳婦求職，但公所因無職缺回絕，林男疑似心有不甘先是電話恐嚇，昨日更在社群網路直指鎮長沈暉勛有詐賭，引發議論；沈暉勛今天表示，絕不會姑息養奸，已交司法處理。

斗南鎮公所機要秘書鄭鑫漢說，林男是想替媳婦找約聘雇一職，當時明確告知林男公所目前已無職缺，但仍詢問其媳婦相關背景、專才，了解其工作能力，以便日後真的有缺，再通知林男。

事後林男疑似關說人事不成，心生不滿在8月7日打電話騷擾沈暉勛，昨天又在臉書不公開社團雲林斗南人(讃)出來發文，他寫道，「聽說斗南鎮長設局詐睹，不只大埤有一位被一害人、大東里也有一位」。

此文一出，引發網友關注，不少人反而抨擊林男，「沒證據，別在那胡說八道」、「聽說的就不要亂寫，侮辱了一位認真的民選鎮長」、「謠言止於智者！各自斟酌！」、「講話要有證據」等。

林男此舉也讓沈暉勛相當生氣，他也立刻在臉書留言說，「士可忍、孰不可忍，林姓鎮民8月7日以電話恐嚇，8月22日又在網路上散播不實謠言，本人已交由司法處理」。