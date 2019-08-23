富少租藍寶堅尼車速害女友死亡 檢追訴無期徒刑重罪

2019-08-23 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



25歲心靈海集團富少游瀚甯，去年租來藍寶堅尼跑車，在北市自強隧道超速100公里車禍，造成駕駛座劉姓女友及正在施工的張姓男子死亡，被檢察官依過失致死罪嫌起訴。士林地院今二度開庭，檢察官認為游有競速飆車致危害他人產生危險行為，涉犯妨害公眾往來安全罪；庭中也播放游當時開快車的直播影片，播放時，游嘆了一口氣，眼睛不忍直視影片。

士林地檢署檢察官本來依過失致死罪嫌將游瀚甯提起公訴，法院第一次開庭時，檢察官就認為有涉犯妨害公眾往來安全罪嫌疑，今正式指出游涉犯該罪。據了解，游若僅被以過失致死罪定罪，若已與被害人達成和解，有機會獲得緩刑，不須入監，但若用妨害公眾往來安全罪定罪，刑期至少7年以上，還有可能被判無期徒刑。

檢察官引用北院107年797號判決範例，範例中是2名年輕男子無照駕駛，去年10月11日下午5時許，在北市南京東路上飆車，其中1男駕車失控撞死3人，被北院依妨害往來公眾安全致死罪，判處13年有期徒刑，另名男子被判11年徒刑。

檢察官指出，游去年7月7日上午5時許，邀約健身網紅陶姓男子、外籍人士施姓男子到平溪喝咖啡，當時游租來藍寶堅尼超跑載著游姓女友，陶男則與施男共乘一部福斯轎車，雙方在北市士林區至善路停駐，接著游上車開啟直播，直播中說「大家好嗎？CY主播（游對自己的稱呼）在此，我們現在就出發找些樂子吧，寶貝，出發」，話說完就開始踩油門，足以知道游以競速駕駛為樂，結果造成2死3傷，依刑法185條的妨害公眾往來安全罪，追加起訴。

游的辯護律師劉上銘說，檢察官引用107年797號判決範例，並不合理，因該案男子並無駕照，且當時是車流尖峰時段，南京東路還是台北市交通樞紐，男子還任意駛入公車道，且事後未與被害家屬和解；游不同，游超速是在清晨5時許發生，當時車輛稀少，且游與陶並無邀約競速，事後也與被害家屬和解完成。

劉上銘說，游在進入自強隧道後，根本沒有變換車道，也沒有跟陶有並排駕駛情形，檢察官追加起訴的法條，前提是被告是故意犯，但游沒有。

劉上銘再說，游進入隧道前依正常車速行駛，進隧道後開始加速，要討論本案是否構成妨害公眾往來安全罪，「當時的車流量」是很重要依據，但顯然當時車流量很小。

案發當時，游邊開著藍寶堅尼邊開直播，陶男駕駛福斯小轎車在後方跟緊；法官庭中勘驗游的直播影片，以及陶男車上的行車記錄器畫面；檢察官指出，在游、陶未進入自強隧道之前，可以看2人行經路段都有腳踏車及汽、機車。