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死者為大：那些「穿梭陰陽」的台灣律法

世羽賽／逆轉勝晉8強 戴資穎想起爸爸一句話

私菸案大事紀

2019-08-23 12:10聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

●大事紀（案件偵辦進度）

●7月22日，總統蔡英文結束12天「自由民主永續之旅」返台，國安局官員隨團走私9800條菸，金額高達645萬元，創桃園機場夾帶走私菸最大數量紀錄。調查局新北市調處晚間9點47分報請北檢指揮偵辦，台北地檢署馬上分案，指分忠組檢察官黃偉調查。

●22日晚間，新北市調處初訊後，將吳宗憲、張恒嘉、劉尊彰等10人移送北檢；經檢方複訊，23日清晨向台北地院聲押吳、張獲准，另國安局官員、載菸司機等8人以20萬至50萬元交保。

●24日晚間，檢察官在總統府政風人員協助下親赴吳、張位於總統官邸附近侍衛室的宿舍、辦公室，調取電磁紀錄、筆記本、存摺等。當天，檢調也約談華航空品處代理組長黃川禎到案，25日上午9點移送北檢複訊，訊後依涉犯貪汙罪以20萬元交保。

●由於涉案人員眾多，27、28日北檢檢察長邢泰釗連日邀集辦案人員召開專案會議，29日正式成立專案小組分工調查。檢方鞏固物證後，29、30日，專案小組展開大規模約談行動，前往國安局提供的一處地點訊問團購名單上的買家，查明購菸目的屬自用、代購、轉售。

●7月31日，檢調傳喚空中商用品供應營銷處協理于堯、高淑娟、搭便車買菸品、美妝保養品的管理師黃湘媚、地勤督導董靜宜等10名員工作證，釐清免稅菸品訂購流程，訊後均請回。

●8月1日，傳喚訊華航前資深副總羅雅美、空品處前副總邱彰信、于堯等8人到案，訊後邱、于改列貪汙罪被告，以70萬元、50萬元交保，羅女則獲請回。

●專案小組陸續傳喚數名訂購逾百條的買家，查清金流以及是否轉售牟利；6日，檢調約談華航資管處副總經理盧世銘等7名華航員工到案，訊後均請回。

●12日，檢調傳喚國安局人員林志建、徐兆峰及民間人士李宗原偵訊，這3人購菸都達500條以上，且知悉總統府侍衛室會派車載運私菸，訊後改列違反稅捐稽徵法被告，命林以20萬元交保，徐、李各交保30萬元。

●15日，檢調為追查逃漏稅，約談華航年輕空服員白梓佑、總統專機御廚田佳宜、華航空品處資深員工陳穎彥、徐世立等4人，訊後依違反稅捐稽徵法，各以5萬元至20萬元交保。

●16日，檢方再度約談邱彰信、于堯等華航人員約10人，並傳喚一名透過國安局官員訂購上百條私菸的祈姓女子到案，訊後依稅捐稽徵法諭令以20萬元交保。

●偵查終結。

●大事紀（爆發前進度）

●7月8日，華航提供預訂單，供總統專機人員預購免稅品。吳宗憲告知數量後，華航從系統訂購9200條菸品；吳五次刷玉山銀行聯名卡，共付款645萬元。

●7月11日，蔡總統展開出訪，華航協助將免稅菸先存放華膳空廚保稅倉庫，另於專機上準備800條免稅菸，提供專機成員購買。

●7月12日，時代力量立委黃國昌向調查局檢舉國安人員涉嫌走私菸，調查局立刻蒐證。

●7月22日，總統專機抵達桃園機場，5部小貨車混入總統車隊，以避開海關。海關及調查局聯合稽查小組，攔下隨行人員車隊，查獲國安人員夾帶免稅菸。

●7月22日，調查局報請台北地檢署指揮偵辦，全案進入司法偵查，陸續約談被告及證人到案說明。

國安局華航

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