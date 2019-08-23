徐耀昌無罪 高院：不肖業者犯行不等於鎮公所圖利

2019-08-23 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



苗栗縣長徐耀昌21年前擔任頭份鎮長期間，被控違反縣府明令垃圾場不得引進外縣市棄土、控管核發棄土證明規定，核發棄土證明給棄土仲介業者，仲介再販售給營建業者牟利1千2百多萬元。台北地院依圖利罪判徐9年徒刑，褫奪公權6年，高等法院認為不能因其他被告犯行而認定徐圖利，改判他無罪。

本案自2000年即繫屬台北地院審理，至二審宣判已過19年，仍得上訴。

1999年台北市調查處接獲檢舉，指台北市政府工務局經辦棄土業務的承辦人，受理工程包商申請開工時，不僅未依規定審核包商出示的棄土證明，還涉嫌收受賄賂，縱容土方業者任意傾倒廢土。由於工程廢土數量龐大，合法的棄土地點又十分有限，不肖包商為降低施工成本，就向幾家棄土場購買棄土證明，再委託同一夥的土方業者違法傾倒，棄土證明售價一夕暴漲。

徐耀昌一審時表示，以為苗栗縣政府已經同意使用台北市的工程棄土，頭份鎮公所沒有理由不配合，且當時頭份垃圾場超限使用，覆土不實惹來民怨抗爭，才引進業者提供的土方，並進行舊垃圾場封場規畫。但北院認為，徐耀昌明知鎮內垃圾場尚未封場，覆土已足供使用，無需引進土方，卻私下提供函稿供業者參考，讓業者順利發函給頭份鎮公所，還快速核准批示。

高院認定，1998、1999年間，棄土場申請條件嚴格，設置不易，有營建廠商為了取得棄土證明送交審核、備查，願意高價購買假證明，衍生出仲介棄土證明交易的不肖業者。這些業者行賄公務員以核准營建工程案棄土資源回收堆置場，或是利用垃圾抗爭問題，以提供覆土名義向鎮公所申請，藉取得公文往返記錄，再自行以申請人名義，製作假的棄土進場完成證明，充作棄土證明文件，販賣牟利。

高院認為頭份鎮公所雖函覆表示同意業者聲申請備查，但當時確有垃圾場爭議，且頭份鎮公所還函請苗栗縣環保局同意進土覆蓋，縣政府指示依權責辦理後，也在函覆文中註記視需要進土，而非同意棄土，後來台北市政府工務局查詢進土情事時，也據實查覆，沒有違法。