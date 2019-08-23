自稱韓粉拍景 反被當成是檢舉達人起糾紛

2019-08-23 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



自稱「韓粉」的郭姓男子昨天在高雄街頭拍景，被當成是檢舉達人，對方要求他刪除照片，雙方引起糾紛。郭姓男子認為對方有1男子說要讓他在高雄市待不下去，報警控告對方涉嫌妨害自由、恐嚇及強制罪。但對方否認說這過這些話，全案由警方查辦中。

當客運司機的郭姓男子昨天報警時，曾說他是「韓粉」，提及高雄市長韓國瑜在高雄市確有做事，當時只是想把修整好的人行道拍下照片，就有人過來要求他刪除照片。他報警後，憤而將過程貼上臉書爆料公社社群網站，認為他有拍街景的自由。

據瞭解，昨天下午1點多，郭姓男子在高雄市前鎮區中華五路拍照，黃姓、嚴姓2名男子在附近喝啡啡，跑過去涉嫌圍住郭，問郭是不是要檢舉他們違停，要求郭讓他們看他相機照片，郭示出照片，說不是在拍違規，是在拍更新完成的人行道，但黃、嚴要求把拍到他們車後的照片刪除，郭認為自己並不是拍違規，認為有拍街景的自由，拒絕刪除照片，雙方才起糾紛。