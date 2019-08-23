棄土案二審判無罪 徐耀昌：百感交集、心中大石頭放下來

2019-08-23 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣長徐耀昌在1998年任職頭份鎮長時，明知縣府明令頭份鎮垃圾場不得引進外縣市棄土，且要求嚴格控管核發棄土證明，卻違法核發棄土證明給仲介業者，仲介在販售給營建業者牟利1200多萬元，一審台北地院歷時13年審理，依圖利罪判徐耀昌9年、褫奪公權6年，二審今宣判，徐耀昌無罪。

徐耀昌說，全案纏訟22年，內心百感交集「真的很煎熬，心中的大石頭放下來，未來只有好好的認真盡心盡力來為苗栗縣民打拚，用最感恩的心謝謝大家」。

徐耀昌說，「22年來給我們的生活壓力真的很大，今天能還我清白，感謝高院的審判長，法官能明察秋毫，能夠很認真細看」。

徐耀昌強調，整個過程中，我們沒有進一顆泥沙，沒有去拿任何一毛錢、更沒有喝花酒，吃過一頓飯，莫名其妙的檢察官起訴，一審也是烏龍判決，讓他一度對台灣司法心灰意冷

徐耀昌說，這次高院很認真的審理，哪怕說這些細項部分，不關很認真看，很認真聽當事人的陳述之外，用心讓我感受到台灣司法還真正存在的。未來還是要很認真做好每件事情。

徐耀昌說，圖利與為民服務真的是一線之隔，大家要嚴守份際之外，要好好做好依法行政的重責大任。