被債逼到走投無路 男子結夥飛車行搶判1年2月

2019-08-23 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



37歲陳姓男子債台高築，今年5月間駕駛轎車搭載38歲李姓男子，在台南市永康區竊取停放路旁轎車兩面車牌，隨後改由李開著懸掛偷來車牌的車子，沿路尋找搶奪對象，傍晚在龍潭街發現陶姓女子騎電動自行車經過，陳伸手搶奪脖子上的金項鍊，當場僅扯斷半條後逃逸，致陶女人車倒地受傷，警方循線將兩人逮捕，台南地院認陳、李犯攜帶凶器竊盜罪、搶奪罪，分別應執行1年2月、1年徒刑，可上訴。

台南地院審酌，陳、李兩人時值青壯，不思正當工作謀生，任意竊取他人車牌掩飾犯罪及下手搶奪他人財物，對被害人等造成損害，並考量其犯罪動機及目的，犯後坦承犯行，且與被害人達成和解。院方認陳犯攜帶凶器竊盜罪，處7月。又犯搶奪罪，處10月，應執行1年2月徒刑；李犯攜帶凶器竊盜罪，處7月。又犯搶奪罪，處9月。應執行1年徒刑。

陳、李兩人坦承犯行。陳表示，將搶奪被害人所得金項鍊變賣，所得2萬3000元拿去還給地下錢莊，僅剩下1100元。

判決指出，陳駕駛轎車搭載李，今年5月6日下午3時38分在永康區，陳在車上把風接應，由李下車持陳所有T字起子1把，竊取停放在路旁轎車車牌兩面後離開，旋即將車牌懸掛在車上。隨後，李駕駛懸掛贓物車牌的轎車，陳則坐在駕駛座旁座位，沿路尋找搶奪對象，傍晚5時8分到龍潭街，陳趁騎乘電動自行車陶女不備之際，搶奪其脖子上價值5萬元的金項鍊一條，當場扯斷只搶得半條，致陶女人車倒地，左腳踝、左腰擦挫傷。