掏空幸福人壽資產 鄧文聰再被判20年

2019-08-23 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



幸福人壽前董事長鄧文聰掏空公司上百億資產，一審判鄧28年徒刑，併科罰金9億元，二審改判26年徒刑，併科罰金7.5億元，沒收犯罪所得；最高法院針對鄧違背職務向渣打銀行質押借款部分駁回上訴，依保險法背信罪判刑10年，併科3.5億元罰金定讞，其餘向EFG銀行質押借款等部分，發回更審。高院更一審今天宣判，依違反保險法判鄧16年徒刑、洗錢罪部分4年，併科罰金6億元，可上訴。

因鄧文聰已有部分罪行定讞，故高院今天未定應執行刑，未來將由檢方再聲請定應執行刑。

另外，鄧文聰前一任幸福人壽董事長黃正一也被控掏空公司資產，一審判黃9年6月徒刑，併科罰金2億元。二審認定黃不知情，改判他無罪；高院更一審今依違反保險法判8年6月徒刑、洗錢罪1年6月徒刑，應執行9年6月徒刑。

鄧文聰被控貪圖幸福人壽超過600億元資產，和EFG銀行香港分行客戶經理謀議，和黃正一共同將公司海外資產違法質押給EFG銀行借款，掏空公司上百億元資產。

鄧另和香港渣打銀行職員合作，以Novel Asia Limited公司名義在渣打銀行開設帳戶，2010年10月底起從幸福人壽獲取8973萬美元的存款和債券1億283萬美元不法利益。

一審判鄧28年徒刑，併科罰金9億元，黃則判刑9年6月，併科罰金2億元；二審改判黃無罪，而鄧少了「二人以上共同實施犯罪」加重其刑條件，改判26年徒刑，併科罰金7.5億元。最高法院認為，原審未待向美國請求協助調查的司法互助資料回覆就判決，且並未調查黃的供詞與卷內證據不符之處，撤銷EFG銀行部分判決發回更審，其餘駁回上訴，鄧文聰判刑10年定讞。