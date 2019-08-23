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私菸案 北檢首波起訴國安局吳宗憲、華航邱彰信等13人

2019-08-23 11:02聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

台北地檢署偵辦國安特勤私菸案，歷經1個月馬不停蹄、抽絲剝繭調查，今第一階段偵查終結。專案小組認定國安局少校吳宗憲、張恒嘉等人及華航空品處前副總邱彰信、協理于堯、代理組長黃川禎等人涉犯貪汙罪，另買菸大戶駕駛上士劉尊彰等人則違反稅捐稽徵法，依法起訴13人。

總統府特勤人員吳宗憲。 記者葉信菉／攝影
總統府特勤人員吳宗憲。 記者葉信菉／攝影
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至於購菸的民間人士李宗原、總統專機御廚田佳宜等人給予緩起訴處分；其他單純參與買菸者則另簽分偵辦。

7月22日，總統蔡英文結束12天「自由民主永續之旅」返台，調查局以找關務署以行政檢查方式，攔查國安局官員隨團走私9800條菸，金額高達645萬元，創桃園機場夾帶走私菸最大數量紀錄。

全案爆發後，北檢立刻組成專案小組。檢方先親赴吳、張位於總統官邸附近侍衛室的宿舍、辦公室，調取電磁紀錄、筆記本、存摺等。鞏固物證後，再大規模約談訂購名單上的買家，查明購菸目的屬自用、代購、轉售。

檢調清查華航是誰下令開放免稅菸品無限訂購，幫助特勤人員逃漏稅，8月1日約談華航前資深副總羅雅美、空品處前副總邱彰信等人。複訊後，檢方命邱以70萬元交保、羅雅美則訊後請回、華航空品處協理于堯坦承聽從邱指令辦事，50萬元交保。

為釐清華航「機邊交貨」的緣起和運作模式，專案小組向上溯源，傳喚空品處代理組長黃川禎、空品處前後任經理沈珉等華航人員，另傳喚透過總統府侍衛室及國安局訂私菸的民眾共10餘人，訊後全數請回。

最後階段，檢調陸續清查訂購數百條的「大戶」，約談華航年輕空服員白梓佑、總統專機御廚田佳宜、華航空品處資深員工陳穎彥、徐世立等人，訊後依違反稅捐稽徵法，各以5萬元至20萬元交保。

截至本周，全案已列21名被告，其中特勤軍士官包括吳宗憲、張恒嘉共13人，另華航有前資深副總羅雅美、前副總邱彰信等8人。至於華航董事長謝世謙被民眾告發圖利，為他字案被告。北檢指出，迄今訊問204人次、調閱25支監視器。

華航國安局私菸

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