道安會：酒駕死亡人數降兩成 違規件數降近五成

2019-08-23 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



為持續推廣喝酒不開車成為社會全民主流共識，交通部道路交通安全督導委員會和社團法人台灣酒與社會責任促進會，連續第三年辦理活動記者會，號召全民自發性共同響應「不酒駕，我行」宣誓活動，宣誓人數目標募集10萬參與人數，將開車不喝酒的觀念，普及落實到社會每一個人，建構酒駕零容忍的安全交通環境。

該活動由交通部道安委員會執行秘書謝銘鴻、酒與社會責任促進會理事長吳克勤、法國在台協會代表、英僑商會代表及國內外各類酒商代表共同出席。

道安會執行秘書謝銘鴻說，7月1日酒駕修法後的各項措施，諸如建立汽機車處罰分流制度、提高汽機車酒駕、拒檢（測）的罰鍰金額、再犯者累計加重處罰、致人重傷或死亡者吊銷駕照且不得再考領、酒駕同車乘客連坐罰、慢車酒駕同樣開罰及明年實行「酒精鎖」制度等的修法內容，呼籲民眾切實守法。

他指出，酒駕近三年死亡人數，已由398人降低至315人，降幅約21％。今年修法後，7月與去年同期7月比較，違規件數減少近2000件，減幅約49％，拒檢（測）件數也減少約50％，顯見經由政府部門、民間團體及新聞媒體等大眾共同努力之下，已有初步成效。

道安會說，活動現場也由酒與社會責任促進會提供50件反光背心，捐贈給新北市三重區重陽國民小學導護志工，以守護導護志工的安全，邀請導護志工加入反酒駕行列。

道安會表示，今年活動邁入宣誓日第三年，目標對象號召酒類業者員工參與宣誓行列，以實際行動建立酒類業者反酒駕的社會回饋承諾，從你我做起，以實際行動宣誓承諾開車騎車絕不喝酒。