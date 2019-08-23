苗縣長徐耀昌無罪 律師：司法進步里程碑

2019-08-23 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



國民黨籍苗栗縣長徐耀昌21年前擔任頭份鎮長期間，被控違反縣府明令垃圾場不得引進外縣市棄土、且要求嚴格控管核發棄土證明規定，卻核發棄土證明給棄土仲介業者，仲介再販售給營建業者牟利1千2百多萬元。台北地院2013年依圖利罪判徐9年徒刑，褫奪公權6年，高等法院今改判徐無罪。徐的律師洪堯欽表示判決「正確」。