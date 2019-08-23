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刑事局主秘許瑞山包賭下台 更一審維持無罪

2019-08-23 10:15聯合報 記者王宏舜╱即時報導

刑事局前主任祕書許瑞山等警官被控插股包庇賭場，一審無罪，當時他痛批檢調「以莫須有的貪瀆重罪起訴他」，但高等法院認為許不依法通報或協助轄區警局取締，還包庇賭場，讓賭客不再忌憚警察來查緝，前年11月依公務員包庇圖利聚眾賭博、財產來源不明罪判他3年4月徒刑，犯罪所得70萬元、美金1萬元沒收。最高法院發回更審，高院更一審今駁回檢方上訴，許無罪。

2012年警界爆發包庇賭場風暴，矛頭指向刑事局主任秘書許瑞山，當時板橋地檢署除聲押許，包括刑事局偵四隊組長鄭富禎、居中牽線的前媒體工作者王保憲也在羈押名單上。檢調搜索許瑞山辦公室，在寢室床下發現兩個紙袋，各裝有1萬美元和70萬元台幣新鈔，許先辯稱是會錢，後來又說是「向朋友借錢裝潢」，說法反覆。

許瑞山一審無罪，他批評檢調造成他和家人終生難以彌補的傷害，不過高院前審判決逆轉，認為許瑞山等6人任職刑事局、三重分局，卻包庇經營賭場的徐明祥夫妻，讓他們無所顧忌，許等人還透過王保憲當中間人，各自前往賭場參與賭博，徐姓夫妻得以高枕無憂。許瑞山犯包庇圖利供給賭博場所罪及包庇圖利聚眾賭博罪，從重以包庇圖利聚眾賭博罪處刑。許對可疑財產來源交代不清，高院也認為破壞陽光法案要求公務員誠實申報財產的意旨，嚴重戕害國民對於公務員廉潔性的信賴，他還毫無悔意，也應懲戒。

最高法院認為，許瑞山等人負有協助偵查取締賭場的職責，而未依法通報或協助轄區警局取締，縱容或不予取締的消極行為，並非積極的包庇賭博，認為高院遽認許等人積極包庇賭博，太過速斷，因此撤銷發回。高院更一審今維持一審見解，許瑞山無罪；依速審法規定，許兩度無罪，幾可告確定。

另外，許瑞山因竊占陽明山國家公園土地施作建物，還找律師見證買賣過程企圖掩飾犯行，此部分判5月徒刑，得易科罰金定讞。

刑事局前主任祕書許瑞山。圖／聯合報系資料照片
刑事局前主任祕書許瑞山。圖／聯合報系資料照片
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賭博賭場公務員

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