苗縣長徐耀昌涉棄土圖利審19年 高院今判無罪
國民黨籍苗栗縣長徐耀昌21年前擔任頭份鎮長期間，違反縣府明令垃圾場不得引進外縣市棄土、且要求嚴格控管核發棄土證明規定，卻核發棄土證明給棄土仲介業者，仲介再販售給營建業者牟利1千2百多萬元。台北地院2013年依圖利罪判徐9年徒刑，褫奪公權6年，同案業者和公務員等17人也被依貪汙罪判刑2年10月至14年不等，高等法院今判無罪，全案可上訴。
依地方制度法規定，縣長涉貪汙治罪條例圖利罪者，經二審判處有期徒刑以上之刑，須停止職務，由副縣長代理。徐擔任縣長時，大張旗鼓對廢土宣戰，強調要打擊環保犯罪，不容非法廢棄物入侵。
本案源於1999年台北市調查處接獲檢舉，指台北市政府工務局經辦棄土業務的承辦人，受理工程包商申請開工時，不僅未依規定審核包商出示的棄土證明，還涉嫌收受賄賂，縱容土方業者任意傾倒廢土。由於工程廢土數量龐大，合法的棄土地點又十分有限，不肖包商為降低施工成本，就向幾家棄土場購買棄土證明，再委託同一夥的土方業者違法傾倒，棄土證明售價一夕暴漲。
本案自2000年即繫屬台北地院審理，至今天二審宣判已達19年。
徐耀昌一審時辯稱，以為苗栗縣政府已經同意使用台北市的工程棄土，頭份鎮公所沒有理由不配合，且當時頭份垃圾場超限使用，覆土不實惹來民怨抗爭，才引進業者提供的土方，並進行舊垃圾場封場規畫。
北院認為，以業者陳順勝為首的集團，以營造公司作掩護和土方業者勾結，專門提供不實的棄土證明給工程包商，向苗栗縣府的工務建管部門申請開工許可或開挖整地。為順利打通各關節，從出售棄土證明的不法利益中，提撥相當金額作為行賄官員的「活動費」。北院認定徐耀昌明知鎮內垃圾場尚未封場，覆土已足供使用，無需引進土方，卻在得知陳等人將以星佑公司發函表示願無償提供台北市工程廢土後，不但私下提供函稿供參考，讓業者順利發函給頭份鎮公所，還快速核准批示。
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