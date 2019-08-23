苗縣長徐耀昌涉棄土圖利審19年 高院今判無罪

2019-08-23 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



國民黨籍苗栗縣長徐耀昌21年前擔任頭份鎮長期間，違反縣府明令垃圾場不得引進外縣市棄土、且要求嚴格控管核發棄土證明規定，卻核發棄土證明給棄土仲介業者，仲介再販售給營建業者牟利1千2百多萬元。台北地院2013年依圖利罪判徐9年徒刑，褫奪公權6年，同案業者和公務員等17人也被依貪汙罪判刑2年10月至14年不等，高等法院今判無罪，全案可上訴。

依地方制度法規定，縣長涉貪汙治罪條例圖利罪者，經二審判處有期徒刑以上之刑，須停止職務，由副縣長代理。徐擔任縣長時，大張旗鼓對廢土宣戰，強調要打擊環保犯罪，不容非法廢棄物入侵。

本案源於1999年台北市調查處接獲檢舉，指台北市政府工務局經辦棄土業務的承辦人，受理工程包商申請開工時，不僅未依規定審核包商出示的棄土證明，還涉嫌收受賄賂，縱容土方業者任意傾倒廢土。由於工程廢土數量龐大，合法的棄土地點又十分有限，不肖包商為降低施工成本，就向幾家棄土場購買棄土證明，再委託同一夥的土方業者違法傾倒，棄土證明售價一夕暴漲。

本案自2000年即繫屬台北地院審理，至今天二審宣判已達19年。

徐耀昌一審時辯稱，以為苗栗縣政府已經同意使用台北市的工程棄土，頭份鎮公所沒有理由不配合，且當時頭份垃圾場超限使用，覆土不實惹來民怨抗爭，才引進業者提供的土方，並進行舊垃圾場封場規畫。