私菸案今偵查終結 擬首波起訴國安局人員

2019-08-23 09:16 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台北地檢署偵辦國安特勤私菸案，歷經1個月多馬不停蹄、抽絲剝繭調查，今偵查終結，將於10點30分開記者會說明。因涉案人數眾多，定調以「嚴辦首謀」、「從犯從輕」為原則，這波偵結對象是以「在押、首謀」為主，擬以貪汙治罪條例第4條第1項第4款「以公用運輸工具裝運違禁物品或漏稅物罪」、第6條第1項第4款「圖利罪」起訴國安局及華航人員。

專案小組認定國安局少校吳宗憲、張恒嘉與華航空品處前副總邱彰信、協理于堯、代理組長黃川禎等人涉犯貪汙治罪條例，另買菸大戶上士駕駛劉尊彰、民間人士李宗原等人涉違反稅捐稽徵法，依法起訴。其餘單純團購人員則另簽分偵辦。

7月22日，總統蔡英文結束12天「自由民主永續之旅」返台，調查局以行政檢查方式，攔查國安局官員隨團走私9800條菸，金額高達645萬元，創桃園機場夾帶走私菸最大數量紀錄。

全案爆發後，北檢立刻組成專案小組。檢方先親赴吳、張位於總統官邸附近侍衛室的宿舍、辦公室，調取電磁紀錄、筆記本、存摺等。鞏固物證後，再大規模約談訂購名單上的買家，查明購菸目的屬自用、代購、轉售。

檢調清查華航是誰下令開放免稅菸品無限訂購，幫助特勤人員逃漏稅，8月1日約談華航前資深副總羅雅美、空品處前副總邱彰信等人。複訊後，檢方命邱以70萬元交保、羅雅美則訊後請回、華航空品處協理于堯坦承聽從邱指令辦事，50萬元交保。

為釐清華航「機邊交貨」的緣起和運作模式，專案小組向上溯源，傳喚空品處代理組長黃川禎、空品處前後任經理沈珉等華航人員，另傳喚透過總統府侍衛室及國安局訂私菸的民眾共10餘人，訊後全數請回。