合法勸募竟詐財千萬 慈善組織背後是無業人士

2019-08-22 23:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



「中華民國築夢關懷生命協會」、「關懷毛小孩保護動物協會」遭控涉利用合法勸募活動，卻詐取捐款發大財，還招募大批不知情工讀生上街募款。全案二審高雄高分院今天依違反組織犯罪條例，判理事長林以禮等8人，分別4年半到2年9月不等徒刑，入獄前都須強制工作3年，可上訴。

判決指出，林以禮、柯譯証、胡哲源、陳志平、陳俊諺、黃則惟及高士晉，平時無工作，都曾在街頭隨機搭訕販賣「愛心筆」、「愛心零錢包」，或佯稱是青年要創業、學校集點可加分等理由，賺錢謀生，但此方式常遭人提告，甚至有同夥入獄，林等人竟動歪腦筋想用合法勸募，掩護詐欺。

林以禮等7人2017年7月間設立築夢關懷生命協會，再向衛福部申請要舉辦募物資援助偏鄉弱勢家庭的勸募活動，預計要募300萬；同年9月起，高士晉等人率工讀生，在台北信義商圈、捷運忠孝復興站出口周邊等鬧區，持募款箱及衛福部許可文書，林以禮則負責內勤繼續招募工讀生，只要未開立發票的募款金額，就納入口袋。

由於成效頗佳還擴及中南部，2018年1月胡哲源帶領工讀生南下高雄火車站、左營巨蛋募款1周；高士晉與黃則惟也帶到高雄、台南募款5天；陳俊諺、陳志平拓至台中。後來林以禮等7人全轉內勤，讓資深工讀生升任帶班組長，支付辦公室水電雜支，並發放獎金。

林以禮的友人陳竟凱見狀築夢協會經營不錯，以相同手法仿效創立關懷毛小孩保護動物協會，自認理事長，也申請勸募活動、召工讀生募款。

去年高士晉等人另涉詐欺案，檢警發現他們沒工作，竟身兼善心組織理事，深入追查才揭發這起愛心騙局。

林以禮等人審理時幾乎全數認罪，一審認定不法所得超過1000萬元，依「詐1日算1罪」，重判林以禮7年半、高士晉7年3月，胡等5人判7年、陳竟凱3年4月。