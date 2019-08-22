心都碎了！桃警取締超速烏龍罰單 註銷改正後仍照罰

2019-08-22 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市劉姓男子收到，「限速5公里」、「超速45公里」的交通違規罰單，令他一頭霧水看不懂，懷疑警方照相取締器材「秀逗」故障了。警方今查出是電腦系統誤印，註銷原罰單後，會重新釐清違規事實，再製寄出新罰單。原以為「烏龍罰單」可以不用罰的人，心都碎了；大罵連犯錯鬧出笑話了，還死命的要搶錢。

劉姓民眾投訴，8月7日下午騎機車，行經桃園市八德區新生路、龍宮街36巷路口，騎經超速測速桿時，車後突有陣閃光，當時他以為自已車速不快，是其它車輛超速被照相取締，不以為意。

沒想到事隔一周，劉男卻接到超速罰單通知書，罰單上違規事實，竟寫著「限速005公里」、「超速45公里」，直呼「時速限速5公里」路段，用跑步或騎腳踏車經過，都會被測速拍照取締，罰單恐怕有上萬張之多，簡直是前所未聞、匪夷所思，懷疑測速桿是不是「秀逗」故障了。

桃園市交通警察大隊執法組長連國豐說，接獲陳情立即派員檢測，八德區新生路測速照相器材功能沒有問題，是委外廠商用電腦列印製作告發罰單時，因電腦系統異常，導致套印了錯誤數字，印出一批違規事實，都載記「限速5公里、超速45公里」的罰單。

桃園市警察局交通大隊清查，因後端電腦套印時，電腦系統出錯誤，共有19處超速測速桿影像，因電腦誤判開出的256件烏龍罰單，但儀器記憶卡仍留存相關檔案，待釐清案件後，將補發正確罰單，有超速違規事實的，還是會罰。

八德區新生路路段，行車時數限速50公里，但電腦設定套用的數值，全誤打印成「限速5公里，超速45公里」。警方表示，廠商印製錯誤違規罰單，將依合約向廠商求償，並註銷先前的舊罰單，待釐清案件後，將另補寄致歉通知書，並附上正確數值及違規事實的新罰單。