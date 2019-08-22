雲林地檢策略署成功 拍賣會引來激烈競標

2019-08-22 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林地檢署連破盜採砂石案，查扣的交通機具上周拍賣，結果乏人問津，一部還7成新的頂級曳引車133萬元起價，結果流標，雲林地檢主動價降50萬元，今天重新拍賣，引來競烈競標，爭相叫價搶標，結果曳引車以117萬高價賣出，另兩部挖土機也以超過第一次底價的高價被買走，檢方策略成功，深表欣悅。

雲林地檢署上周拍賣會可能下雨，才僅十多人參加，共拍賣3輛挖土機、大型曳引砂石車等機具車輛，一部屬於頂級的曳引車133萬元、挖土機41萬元起價，竟無人喊價而宣告流標。

主任檢察官黃怡華說，為提高買方意願，檢方主動將曳引車降價50萬元，挖土機降20萬元，今天進行第二次拍賣，因透過媒體把降價好消息傳出，今天吸引上百人來現場，近40人登記參加競標，場面熱絡。

拍賣會一開始，降價到83萬元的曳引車最搶手，叫價聲此起彼落，接近百萬元時，主持拍賣的檢察官以為無人會再叫價，原要拍板定價，沒想到人群中又喊出一聲「100啦！」，再度引起搶標，最後以117萬元賣出。

另降價後20萬元起價的挖土機也一樣喊價熱烈，從25萬元很快喊到60萬元，在輸人不輸陣之下，最後被以66萬元買走，比第一次未降價前的40萬元底價還高出20餘萬元。另一部較新的挖土機起價70萬元也以94萬元高價賣出。