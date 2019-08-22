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牡丹前鄉長遭控收賄1922萬 二審再判無罪

2019-08-22 17:13聯合報 記者林伯驊╱即時報導

屏東縣牡丹鄉前鄉長陳英銘，遭控9年前任內涉嫌收取鄉內工程標案回扣，金額疑高達1922萬元，檢方依貪汙罪嫌起訴，並具體求刑25年。不過陳英銘堅稱從沒收過回扣，一審認為缺乏具體索賄事證，陳英銘也未被查獲有鉅款在身，判無罪，高雄高分院今再駁回上訴，維持無罪。仍可上訴。

起訴指控，陳英銘（63歲）2009年底選上牡丹鄉長，隔年3月間鄭姓營造業者（62歲）便登門詢問是否收取回扣，兩人達成協議由鄭當「白手套」，陳英銘核定工程底價，鄭再協調僅1家業者實際參標，其他家配合圍標，鄭再將收來標案金額3%至10%不等的回扣，轉交陳英銘。

檢方認定，陳英銘自2010年到2015年間，鄭姓業者交付回扣共1922萬元，兩人涉犯經辦公用工程收取回扣罪；另名公所高姓前技士（39歲）遭控明知業者借牌來得標，仍沒終止契約，涉犯圖利罪嫌。

鄭姓業者承認送錢給陳英銘，是因承包商主動拿錢來要求轉交，並沒協助收回扣；陳英銘辯稱，從沒收過鄭姓業者的回扣款，不清楚為何鄭要指涉他。高姓技士對借牌一事表示當下不知情。

合議庭發現，檢調2014年9月起監聽陳英銘及鄭姓業者，到隔年6月兩人都沒任何通聯，且若陳以收高達1922萬賄款，陳或是家人卻沒鉅款存入金融帳戶，加上鄭無法具體講出何時、何地跟陳談妥要索賄，以及在哪交款，證述存在瑕疵，更缺乏其他補強證據，認定兩人都不構成貪汙。

高姓技士則甫到任不久，確實不知業者借牌的行為，也獲判無罪。

全案上訴後，高雄高分院認為檢方舉證無法證明3人有犯罪，駁回上訴，維持無罪判決；僅檢察官可再提上訴。

牡丹鄉前鄉長陳英銘遭控收取工程標案回扣，一、二審皆無罪。圖／翻攝牡丹鄉公所網站
牡丹鄉前鄉長陳英銘遭控收取工程標案回扣，一、二審皆無罪。圖／翻攝牡丹鄉公所網站
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回扣貪汙屏東縣

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