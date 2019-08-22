影／女駕駛驚險超車大甩尾 宛如電影「玩命關頭」上演

2019-08-22 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



一名陳姓女駕駛日前開車行經金湖鎮太湖路一段塔后路段，因前方軍用卡車的車速較慢，陳女貪快跨越雙黃線超車駛至對向車道時，剛好一輛重型機車竄出，自小客車急速剎車，整個「大甩尾」旋轉180度駛至路外，驚險過程，宛如電影「玩命關頭」上演，所幸3方都沒人受傷，警方將對陳女依法開單舉發，但不少看到影片的網友都大喊駕駛「太厲害！」

金湖分局第1組組長廖建棠今天表示，這名年輕的陳姓女駕駛，日前行駛在太湖路塔後路段時，因違規跨越雙黃線超車，差一點撞上對向車道50多歲的張姓機車騎士，造成機車後車燈毀損，雖人未受傷，但騎車的「歐巴桑」整個嚇壞了，頻頻唸「阿彌陀佛」。

警方也說，好在當時驚險的一瞬間，軍車有做緊急向右閃避，才沒有造成嚴重的傷亡，但預估陳女的車輛受損嚴重，左前車頭及右側車身嚴重毀損，最少要花20多萬元修車。此外，因事故的肇事主因，是陳女不當超車所致，警方也將依違反道路交通管理處罰條例第47條舉發，可處新臺幣1200元以上至2400元以下罰鍰。

這段超車「大甩尾」的影片在網路上瘋傳，立刻引起討論，有人說，「駕駛技術太高超了！」也有痛批小客車「是在急什麼」、「差點害人晚七日回家」。

金湖分局分局長黃維章表示，金門地區許多路段為雙向單一車道，且路幅狹小，均標繪雙黃線，禁止車輛超車；請民眾行經單一車道，勿隨意超車，以免發生交通事故。