車速太慢遭按喇叭 男子亮槍辯「打小鳥」判4月

2019-08-22 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



顏姓男子今年初搭乘陳姓友人所駕駛的轎車，行經台南市六甲區中正路段時，因車速緩慢，妨礙後車行進，遭駕車後行江姓男子鳴按喇叭提醒，顏不滿自駕駛旁座位車窗伸出空氣長槍後加速前進，江嚇到立即迴轉閃躲，擔心遭不測，警方查獲該槍經鑑定無殺傷力，顏否認恐嚇犯行，辯看到小鳥飛過，要打小鳥，台南地院認顏犯恐嚇危害安全罪，處4月徒刑，可上訴。

江表示，今年1月9日下午5時許，駕車行經六甲區中正路段，因前車無故行駛過慢，他按喇叭提醒前車，前車即下降車速慢行，坐在駕駛座旁的乘客隨即拿出一把外觀激似長槍，由窗戶向外伸出，他立即煞車不敢靠太近，對方把槍收回車內後，他因害怕遭受危險，迴轉離開。他報警處理，警方循線逮人。

顏坦承將空氣長槍伸出車外，但否認有恐嚇犯行。他辯稱，當時並未注意到後方有人按喇叭，是因為看到有小鳥飛過，為了要打小鳥才拿起空氣長槍，朝小鳥飛行的方向瞄準，後來小鳥飛走之後就把空氣長槍收起來，並無要恐嚇他人的意思。

台南地院勘驗行車紀錄器錄影光碟，發現案發過程與江所述相符。院方調查，顏自車窗伸出空氣長槍當時，除路邊並無其小鳥飛行外，另依顏所伸出空氣長槍約30度仰角角度以直線延伸，可射擊目標約右側透天厝建物3樓高度，也無小鳥可停飛駐留處所。