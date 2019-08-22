無照又超速 3歲女童拋飛釀3死 駕駛過失致死判1年2月

2019-08-22 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣23歲李姓男子無照駕駛，去年12月在國道上以時速143公里行駛，失控撞擊內側護欄，又與小貨車擦撞，造成車上3名乘客死亡，其中一名3歲女童遭拋飛，苗栗地院審理後，判李姓男子無照駕駛，因過失致死人於死罪，處有期徒刑1年2月，全案可上訴。

判決指出，李姓男子無照駕駛，2018年12月9日凌晨3點半，開車載著江姓、陳姓、周姓與徐姓等4人，從台中中華夜市出發，要返回苗栗，在後座陳姓少年抱另台車同行女友人的3歲女兒。

當天凌晨4點多，李行經國道1號北向138.9公里時，疏未注意中線車道有周姓男子駕駛小貨車在前方，貿然以時速143公里（該處速限為100公里）超速接近後急往內側車道超車閃避，不慎高速撞擊內側護欄，隨即在中線車道遭周姓男子駕駛小貨車車頭撞擊，導致周姓男子車上的乘客廖姓男子受傷。

李姓男子車內坐在副駕駛座的江姓男子未繫安全帶、與後座被抱著3歲女童拋出車外死亡，同車徐姓男子送醫後傷重不治。

苗栗地院審理後，法官認為，李已成年，明知自己沒考領汽車駕駛執照，竟開車上路，且疏未注意遵守上開規定，導致此件重大交通事故，造成3人死亡，3名死者年紀尚輕，車禍肇事直接剝奪被害人生命權，對被害家庭造成無可彌補創傷。同時造成另名被害人廖姓男子受傷。