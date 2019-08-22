人妻欠一屁股債還逃家 老公幫還600萬後休掉她

2019-08-22 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園黃姓婦人結婚20多年，最近卻沈迷六合彩賭博欠了一屁股債，黃的先生念在夫妻之情，替她還了超過600萬元債，但黃去年5月離家後銷聲匿跡，任憑債主不斷上門騷擾家人，黃夫不堪收入全部得當作還債之用，無奈向法院訴請離婚，院方審酌黃對家人不聞不問，已無夫妻之情判准。

黃夫主張，和老婆結婚已26年，但近幾年對方沈迷六合彩、賭博等，在外欠下賭債高達600萬元，後來就很少回家，債主不時上門找債，還揚言要毆打家人，後來自己替妻子還清債務，但她仍遲遲不肯回家，從去年5月至今都音訊全無。

他還說，至今仍不時會有自稱債主的人上門要錢，導致他必須舉債替老婆還錢，收入全部都變成還債之用，已經不堪其擾，認為雙方婚姻已經破裂，有無法維持的重大理由，向法院訴請離婚；而黃婦經通知均未到庭，也沒提出任何書狀說明理由。

黃的兒子也證稱，媽媽因為積欠香港六合彩債務離家1年多，不知道母親現在在何處，至今也都沒有消息，爸爸替她還了好幾百萬債務，之前甚至還有債主上門，放了1封恐嚇信要求母親出面。