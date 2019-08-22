下藥劫九旬婦害命 忘恩男辯：不知人怎會死？

2019-08-22 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



男子林昆鋒欠債，去年7月夥同友人彭奕皓、張宥和綑綁好心收留他多年的李姓母女洗劫財物，得逞後卻未鬆綁被害人，九旬的李婦脖子和嘴巴被繩索和膠帶緊勒，窒息而死。新北地院依強盜殺人罪判三人無期徒刑，褫奪公權終身，檢方和三人皆上訴。高等法院今行準備程序，林等人都表示「只想劫財，沒想取命」，稱「不知人怎麼會死」。

35歲林昆鋒原本居無定所，後來因在宮廟當乩童，結識了李婦的兒子，被安排與李婦同住。林與李婦同住長達12年，對外也以祖孫相稱，但去年初起，他因欠債頻頻向李婦借錢，曾私吞對方要繳牌照稅的7千元現金，甚至還偷錢，雙方多次爭吵。

林昆鋒計畫下藥迷昏李婦母女。去年7月24日，林與彭奕皓、張宥和分頭購買安眠藥和童軍繩，7月26日動手，還以「開始餵奶」當行動代號。林先誆稱安眠藥是「顧肝、顧腎的」，騙李姓母女服用，她們藥效發作昏睡後，再通知彭、張到場，以童軍繩、膠帶綁住母女。

林等三人在李婦家搜刮了上萬元現金和金飾玉品，又痛毆李婦女兒逼問提款卡密碼。林見李女不說，先行離開現場，彭、張則繼續翻找其他提款卡、拷問密碼，直到李婦兒子晚間7時敲門，兩人才反鎖大門，從陽台鐵窗逃逸。

新北地院審理時，林等人辯稱不知李婦為什麼會死掉，法院認為他們餵食李婦母女安眠藥、綑綁，顯有殺人的不確定故意，不宜輕縱。因三人雖向李家人道歉，但被害家屬不接受，新北院考量人權和社會秩序，認為監禁、教化可以讓他們反省，還不到死刑程度。

高院今開庭時，林等三人只承認加重強盜罪；辯護律師強調依他們所帶的犯罪工具，意非在取命，他們只是想詢問李女提款卡密碼，「如果人死了就達不到目的」，可見沒要殺人。

林昆鋒的辯護律師李儼峰表示，林在清晨6點33分就離開現場，李婦是在之後才死亡，而案發時救護人員測得李婦體溫是35度，他希望了解有沒有量到小數點？這體溫是從何部位測得？想請法醫釐清人體降溫的速度，確認死者是否在被發現前2小時死亡？李也想拷貝李女的警詢光碟，認為案重初供。